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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 09:20

  Investor_K написав:
  Бетон написав:Будет.
Мне лечь умирать?
Я за 2 недели продал две квартиры.
Нужно крутить эту шарманку дальше
Работать не дают, будут платить деньгами

З грошима що будете робити?

Покупать. Цены растут, можно с фантиками остаться.
Сейчас эвакуации новых регионов- пошла волна новых переселенцев.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:59

  Бетон написав:
  ihorkyiv написав:
  Бетон написав:Будет.
Мне лечь умирать?
Я за 2 недели продал две квартиры.
Нужно крутить эту шарманку дальше
Работать не дают, будут платить деньгами

За продаж другої квартири довелося сплатити 23% (18+5) податку?

Переуступка

А на переуступку разве сейчас налоги не ввели?В целом 7.5% вроде ж.
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:02

  посетитель написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Будет.
Мне лечь умирать?
Я за 2 недели продал две квартиры.
Нужно крутить эту шарманку дальше
Работать не дают, будут платить деньгами
За продаж другої квартири довелося сплатити 23% (18+5) податку?

Переуступка

А на переуступку разве сейчас налоги не ввели?В целом 7.5% вроде ж.

Не. Это не налоги, а жадность отдельных застройщиков
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:49

  Бетон написав:Вонючий варшавский, который я ненавижу в принципе, с января вырос на 10 куе.

Чим він такий страшний?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:58

  Faceless написав:
  Бетон написав:Вонючий варшавский, который я ненавижу в принципе, с января вырос на 10 куе.

Чим він такий страшний?

Веник- тоска печаль сама по себе, Faceless.
Вчера прогулялся по пейзажке после дождя. Красиво
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 13:06

  Бетон написав:
  Faceless написав:
  Бетон написав:Вонючий варшавский, который я ненавижу в принципе, с января вырос на 10 куе.

Чим він такий страшний?

Веник- тоска печаль сама по себе, Faceless.
Вчера прогулялся по пейзажке после дождя. Красиво

Тю, ти галя-балувана
Мені навіть концепція Софії (борщагівськоі) подобається. Ну і тієї ж Ірпенятні. Проте це не Київ, і це багато що міняє.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Тю, ти галя-балувана
Мені навіть концепція Софії (борщагівськоі) подобається. Ну і тієї ж Ірпенятні. Проте це не Київ, і це багато що міняє.
це те, що я ніяк не можу розтлумачити понаїхам, які не мають уявлення про життя в центрі і до усрачки радіють ірпенятникам, софборщагам та чоловійникам на околицях, де «є усе, що треба»)
те ж саме стосується і мешканців лб та іпенів
щоб розуміти треба просто пожити
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:16

kingkongovets
Цінові компроміси ж.
Найкраще не може бути доступним всім. Бо його мало, на всіх не вистачає, тому відсіювання ціною.
Ну а далі вже мозок завжди знайде слова виправдання «не дуже то і хотілось»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:26

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:kingkongovets
Цінові компроміси ж.
Найкраще не може бути доступним всім. Бо його мало, на всіх не вистачає, тому відсіювання ціною.
Ну а далі вже мозок завжди знайде слова виправдання «не дуже то і хотілось»
компроміси і вдалий маркетінг забудовників загоняють людей в депресивні чоловійники без парковок та інфоаструктури, та перенаселені мишоловки з жлоб-дизайном, де доведеться доплачувати зекономлене в приватних дітсадках, школах, інших інфраструктурних обʼєктах, а головне - часом на дорогу
і все це при можливості обрати кріпку вторинку в гарних місцях, але ж ні - корона понаїха з декількома котлетами туди не влазить бгг, а ще їм треба щоб їм обовʼязково нассяли у відділі продажів про рюшики, якими вони ніколи не будуть користуватися
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Просто одному "мещанину во дворянстве"
захотелось понтануться :)
Понятно что локация важней модности мопов, но это не повод применять эпитеты которые были применены
fox767676
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