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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 тра, 2025 14:33
В чём понт?
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Бетон
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Додано: Вів 06 тра, 2025 14:39
Бетон написав:
В чём понт?
Возвышать себя за счёт обесценивания других. Такой же грех но с другим акцентом был у другого, на первый взгляд не глупого , провинциала Вельзевула. Тот хаял любую вторичку дескать все за пару лет превращается в зарыганые наркоманами подъезды.
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fox767676
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Додано: Вів 06 тра, 2025 14:45
Бетон написав: Faceless написав: Бетон написав:
Вонючий варшавский, который я ненавижу в принципе, с января вырос на 10 куе.
Чим він такий страшний?
Веник- тоска печаль сама по себе, Faceless.
Вчера прогулялся по пейзажке после дождя. Красиво
Ну я згоден загалом за Віник, але Варшавський таки далеко не найгірший
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Faceless
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Додано: Вів 06 тра, 2025 15:14
Faceless написав:Ну я згоден загалом за Віник, але Варшавський таки далеко не найгірший
концепція життя не виходячи з меж жк, як і взагалі «міст в місті» давно доказала свою неспроможність
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Додано: Вів 06 тра, 2025 15:40
Поехал на новую Англию. Ну там и бедлам.
Как можно покупать панельное говно в таком сраче, где развернуться некак
Крайне не рекомендую
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Бетон
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Додано: Вів 06 тра, 2025 15:52
Бетон написав:
Поехал на новую Англию. Ну там и бедлам.
Как можно покупать панельное говно в таком сраче, где развернуться некак
Крайне не рекомендую
Є ще ЖК "Данія".
Вельми рекомендую всім новобудника, поїхати на екскурсію
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Frant
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Додано: Вів 06 тра, 2025 15:52
Бетон написав:
Крайне не рекомендую
А що рекомендуэте?
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Investor_K
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Додано: Вів 06 тра, 2025 15:53
Frant написав:
ЖК "Данія"
Киньте адресу. Я якраз тут недалеко в Эвропі
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Investor_K
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Додано: Вів 06 тра, 2025 15:59
Investor_K написав: Frant написав:
ЖК "Данія"
Киньте адресу. Я якраз тут недалеко в Эвропі
Софіївська Борщагівка.
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Frant
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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