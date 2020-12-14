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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12294122951229612297>
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В чём понт?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:39

  Бетон написав:В чём понт?

Возвышать себя за счёт обесценивания других. Такой же грех но с другим акцентом был у другого, на первый взгляд не глупого , провинциала Вельзевула. Тот хаял любую вторичку дескать все за пару лет превращается в зарыганые наркоманами подъезды.
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я ему написал что может в Днепре и так, а Киеврезиденто - обликоморале. Он и поник :)
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Faceless написав:
  Бетон написав:Вонючий варшавский, который я ненавижу в принципе, с января вырос на 10 куе.

Чим він такий страшний?

Веник- тоска печаль сама по себе, Faceless.
Вчера прогулялся по пейзажке после дождя. Красиво
Ну я згоден загалом за Віник, але Варшавський таки далеко не найгірший
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:14

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:Ну я згоден загалом за Віник, але Варшавський таки далеко не найгірший
концепція життя не виходячи з меж жк, як і взагалі «міст в місті» давно доказала свою неспроможність
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:36

  kingkongovets написав:
Faceless написав:Ну я згоден загалом за Віник, але Варшавський таки далеко не найгірший
концепція життя не виходячи з меж жк, як і взагалі «міст в місті» давно доказала свою неспроможність

Якраз навпаки.
Проте не для всіх.
ККЦ, ти залучав би на поміч штучний інтелект. Кажуть, допомагає, декому.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:40

Нова Англія - шлак

Поехал на новую Англию. Ну там и бедлам.
Как можно покупать панельное говно в таком сраче, где развернуться некак
Крайне не рекомендую
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:52

  Бетон написав:Поехал на новую Англию. Ну там и бедлам.
Как можно покупать панельное говно в таком сраче, где развернуться некак
Крайне не рекомендую

Є ще ЖК "Данія".
Вельми рекомендую всім новобудника, поїхати на екскурсію
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Крайне не рекомендую


А що рекомендуэте?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:ЖК "Данія"


Киньте адресу. Я якраз тут недалеко в Эвропі
Investor_K
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