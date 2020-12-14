|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 тра, 2025 15:59
Investor_K написав: Frant написав:
ЖК "Данія"
Киньте адресу. Я якраз тут недалеко в Эвропі
Софіївська Борщагівка.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23241
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1752 раз.
- Подякували: 2575 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 тра, 2025 16:06
Investor_K написав: Бетон написав:
Крайне не рекомендую
А що рекомендуэте?
Ща куплю і напишу. Після 15 травня.
Хоча рекомендую trinity, якщо кошти є. Я ще не заробив
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4905
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25264
|16926913
|
|
|1380
|5904375
|
|
|3
|63248
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|