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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12294122951229612297
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:59

  Investor_K написав:
  Frant написав:ЖК "Данія"


Киньте адресу. Я якраз тут недалеко в Эвропі

Софіївська Борщагівка.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:06

  Investor_K написав:
  Бетон написав:Крайне не рекомендую


А що рекомендуэте?

Ща куплю і напишу. Після 15 травня.
Хоча рекомендую trinity, якщо кошти є. Я ще не заробив
Бетон
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