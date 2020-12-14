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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12294122951229612297
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:59

  Investor_K написав:
  Frant написав:ЖК "Данія"


Киньте адресу. Я якраз тут недалеко в Эвропі

Софіївська Борщагівка.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:06

  Investor_K написав:
  Бетон написав:Крайне не рекомендую


А що рекомендуэте?

Ща куплю і напишу. Після 15 травня.
Хоча рекомендую trinity, якщо кошти є. Я ще не заробив
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:27

  kingkongovets написав:
Faceless написав:Ну я згоден загалом за Віник, але Варшавський таки далеко не найгірший
концепція життя не виходячи з меж жк, як і взагалі «міст в місті» давно доказала свою неспроможність

В Європі не довела. Будують малоповерхові пʼятнадцятихвилинні міста. А нам треба тридцятиповерхівок в центрі побільше напхати, за наявності полів практично в любому напрямку від Києва. В транспортну інфраструктуру ніхто ж не думає вкладатись.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:40

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:В Європі не довела. Будують малоповерхові пʼятнадцятихвилинні міста. А нам треба тридцятиповерхівок в центрі побільше напхати, за наявності полів практично в любому напрямку від Києва. В транспортну інфраструктуру ніхто ж не думає вкладатись.
бездумна забудова «полів» в найближчих селах якраз і привела до транспортного колапсу - вивчайте матчастину
до речі в транспортну інфраструктуру не хоче вкладатись не «ніхто», а ті, хто цим має займатись - адміністрації розбудовуємих сел
а концепція «міст в місті» для нашого менталітету не підходить, на заході вони лише працюють і сплять, а нашим потрібно соціальне і культурне життя, навіть понаїхавших селюков з ірпенітників і софборщаг тягне на вихідні в центр
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:48

  kingkongovets написав:
gonchik74 написав:В Європі не довела. Будують малоповерхові пʼятнадцятихвилинні міста. А нам треба тридцятиповерхівок в центрі побільше напхати, за наявності полів практично в любому напрямку від Києва. В транспортну інфраструктуру ніхто ж не думає вкладатись.
бездумна забудова «полів» в найближчих селах якраз і привела до транспортного колапсу - вивчайте матчастину
до речі в транспортну інфраструктуру не хоче вкладатись не «ніхто», а ті, хто цим має займатись - адміністрації розбудовуємих сел
а концепція «міст в місті» для нашого менталітету не підходить, на заході вони лише працюють і сплять, а нашим потрібно соціальне і культурне життя, навіть понаїхавших селюков з ірпенітників і софборщаг тягне на вихідні в центр

Точно. Запланований за царя Панька трамвай в Бровари, і не так давно обіцяне наземне метро туди ж не збудовані лише через саботаж тамтешньої адміністрації))) Це як приклад.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:
  kingkongovets написав:
gonchik74 написав:В Європі не довела. Будують малоповерхові пʼятнадцятихвилинні міста. А нам треба тридцятиповерхівок в центрі побільше напхати, за наявності полів практично в любому напрямку від Києва. В транспортну інфраструктуру ніхто ж не думає вкладатись.
бездумна забудова «полів» в найближчих селах якраз і привела до транспортного колапсу - вивчайте матчастину
до речі в транспортну інфраструктуру не хоче вкладатись не «ніхто», а ті, хто цим має займатись - адміністрації розбудовуємих сел
а концепція «міст в місті» для нашого менталітету не підходить, на заході вони лише працюють і сплять, а нашим потрібно соціальне і культурне життя, навіть понаїхавших селюков з ірпенітників і софборщаг тягне на вихідні в центр

Точно. Запланований за царя Панька трамвай в Бровари, і не так давно обіцяне наземне метро туди ж не збудовані лише через саботаж тамтешньої адміністрації))) Це як приклад.
не саркастопедуйте, я ж не даремно написав вивчайте матчастину
kingkongovets
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