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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12294122951229612297
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:06

  Investor_K написав:
  Бетон написав:Крайне не рекомендую


А що рекомендуэте?

Ща куплю і напишу. Після 15 травня.
Хоча рекомендую trinity, якщо кошти є. Я ще не заробив
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:27

  kingkongovets написав:
Faceless написав:Ну я згоден загалом за Віник, але Варшавський таки далеко не найгірший
концепція життя не виходячи з меж жк, як і взагалі «міст в місті» давно доказала свою неспроможність

В Європі не довела. Будують малоповерхові пʼятнадцятихвилинні міста. А нам треба тридцятиповерхівок в центрі побільше напхати, за наявності полів практично в любому напрямку від Києва. В транспортну інфраструктуру ніхто ж не думає вкладатись.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:40

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:В Європі не довела. Будують малоповерхові пʼятнадцятихвилинні міста. А нам треба тридцятиповерхівок в центрі побільше напхати, за наявності полів практично в любому напрямку від Києва. В транспортну інфраструктуру ніхто ж не думає вкладатись.
бездумна забудова «полів» в найближчих селах якраз і привела до транспортного колапсу - вивчайте матчастину
до речі в транспортну інфраструктуру не хоче вкладатись не «ніхто», а ті, хто цим має займатись - адміністрації розбудовуємих сел
а концепція «міст в місті» для нашого менталітету не підходить, на заході вони лише працюють і сплять, а нашим потрібно соціальне і культурне життя, навіть понаїхавших селюков з ірпенітників і софборщаг тягне на вихідні в центр
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:48

  kingkongovets написав:
gonchik74 написав:В Європі не довела. Будують малоповерхові пʼятнадцятихвилинні міста. А нам треба тридцятиповерхівок в центрі побільше напхати, за наявності полів практично в любому напрямку від Києва. В транспортну інфраструктуру ніхто ж не думає вкладатись.
бездумна забудова «полів» в найближчих селах якраз і привела до транспортного колапсу - вивчайте матчастину
до речі в транспортну інфраструктуру не хоче вкладатись не «ніхто», а ті, хто цим має займатись - адміністрації розбудовуємих сел
а концепція «міст в місті» для нашого менталітету не підходить, на заході вони лише працюють і сплять, а нашим потрібно соціальне і культурне життя, навіть понаїхавших селюков з ірпенітників і софборщаг тягне на вихідні в центр

Точно. Запланований за царя Панька трамвай в Бровари, і не так давно обіцяне наземне метро туди ж не збудовані лише через саботаж тамтешньої адміністрації))) Це як приклад.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:
  kingkongovets написав:
gonchik74 написав:В Європі не довела. Будують малоповерхові пʼятнадцятихвилинні міста. А нам треба тридцятиповерхівок в центрі побільше напхати, за наявності полів практично в любому напрямку від Києва. В транспортну інфраструктуру ніхто ж не думає вкладатись.
бездумна забудова «полів» в найближчих селах якраз і привела до транспортного колапсу - вивчайте матчастину
до речі в транспортну інфраструктуру не хоче вкладатись не «ніхто», а ті, хто цим має займатись - адміністрації розбудовуємих сел
а концепція «міст в місті» для нашого менталітету не підходить, на заході вони лише працюють і сплять, а нашим потрібно соціальне і культурне життя, навіть понаїхавших селюков з ірпенітників і софборщаг тягне на вихідні в центр

Точно. Запланований за царя Панька трамвай в Бровари, і не так давно обіцяне наземне метро туди ж не збудовані лише через саботаж тамтешньої адміністрації))) Це як приклад.
не саркастопедуйте, я ж не даремно написав вивчайте матчастину
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 18:40

  kingkongovets написав:
gonchik74 написав:В Європі не довела. Будують малоповерхові пʼятнадцятихвилинні міста. А нам треба тридцятиповерхівок в центрі побільше напхати, за наявності полів практично в любому напрямку від Києва. В транспортну інфраструктуру ніхто ж не думає вкладатись.
бездумна забудова «полів» в найближчих селах якраз і привела до транспортного колапсу - вивчайте матчастину
до речі в транспортну інфраструктуру не хоче вкладатись не «ніхто», а ті, хто цим має займатись - адміністрації розбудовуємих сел
а концепція «міст в місті» для нашого менталітету не підходить, на заході вони лише працюють і сплять, а нашим потрібно соціальне і культурне життя, навіть понаїхавших селюков з ірпенітників і софборщаг тягне на вихідні в центр

+
в Варшаве вокруг города кольцевые трассы, но пробки в несколько раз длиннее киевских. Это как раз следствие растягивания м2 не в высоту, а по площади. Не нужно равняться на всё в Европе. Они там банальный форс мажор как всратые решить не могут
Попробуйте выехать с утра с соф.борщаги. 40 минут можно стоять в самом жк
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 18:56

  gonchik74 написав:
  kingkongovets написав:
Faceless написав:Ну я згоден загалом за Віник, але Варшавський таки далеко не найгірший
концепція життя не виходячи з меж жк, як і взагалі «міст в місті» давно доказала свою неспроможність

В Європі не довела. Будують малоповерхові пʼятнадцятихвилинні міста. А нам треба тридцятиповерхівок в центрі побільше напхати, за наявності полів практично в любому напрямку від Києва. В транспортну інфраструктуру ніхто ж не думає вкладатись.

Насправді в Європі будують те, що дозволяють будувати. Якщо вимучують майданчик під висотку, то будують не 24 поверхи а 35-50 (і це житлове). Та й "малоповерхова" забудова стає все вищою і вищою. І до речі "звиклі до малоповерхової забудови європейці" розкупують квартири в 35-50 поверхових мурашниках дуже жваво.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 21:22

  airmax78 написав:Насправді в Європі будують те, що дозволяють будувати. Якщо вимучують майданчик під висотку, то будують не 24 поверхи а 35-50 (і це житлове). Та й "малоповерхова" забудова стає все вищою і вищою. І до речі "звиклі до малоповерхової забудови європейці" розкупують квартири в 35-50 поверхових мурашниках дуже жваво.


Якщо максімка окрім Відня ніде не був то не потрібно розписуватись за всю Європу.
Я жив в трьох різних бундесземлях.
В 9, 3 і 5 поверхових будинках.
Для німців свій будинок найвища цінність. В квартири лізуть тільки за необхідністю.
Навколо мегаполісів агломерації з приватних будинків.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 22:30

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Насправді в Європі будують те, що дозволяють будувати. Якщо вимучують майданчик під висотку, то будують не 24 поверхи а 35-50 (і це житлове). Та й "малоповерхова" забудова стає все вищою і вищою. І до речі "звиклі до малоповерхової забудови європейці" розкупують квартири в 35-50 поверхових мурашниках дуже жваво.


Якщо максімка окрім Відня ніде не був то не потрібно розписуватись за всю Європу.
Я жив в трьох різних бундесземлях.
В 9, 3 і 5 поверхових будинках.
Для німців свій будинок найвища цінність. В квартири лізуть тільки за необхідністю.
Навколо мегаполісів агломерації з приватних будинків.

Досить тинятись по селах Німеччини - спробуйте пожити в місті.
airmax78
 
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