RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12295122961229712298
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 01:14

  gonchik74 написав:
  kingkongovets написав:
Faceless написав:Ну я згоден загалом за Віник, але Варшавський таки далеко не найгірший
концепція життя не виходячи з меж жк, як і взагалі «міст в місті» давно доказала свою неспроможність

В Європі не довела. Будують малоповерхові пʼятнадцятихвилинні міста. А нам треба тридцятиповерхівок в центрі побільше напхати, за наявності полів практично в любому напрямку від Києва. В транспортну інфраструктуру ніхто ж не думає вкладатись.
Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков з клоунами і недоуками на чолі
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23243
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1752 раз.
Подякували: 2577 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 01:17

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Насправді в Європі будують те, що дозволяють будувати. Якщо вимучують майданчик під висотку, то будують не 24 поверхи а 35-50 (і це житлове). Та й "малоповерхова" забудова стає все вищою і вищою. І до речі "звиклі до малоповерхової забудови європейці" розкупують квартири в 35-50 поверхових мурашниках дуже жваво.


Якщо максімка окрім Відня ніде не був то не потрібно розписуватись за всю Європу.
Я жив в трьох різних бундесземлях.
В 9, 3 і 5 поверхових будинках.
Для німців свій будинок найвища цінність. В квартири лізуть тільки за необхідністю.
Навколо мегаполісів агломерації з приватних будинків.

Очевидно, що наше паньство з 25 поверху ніколи не спускається.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23243
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1752 раз.
Подякували: 2577 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 07:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кажуть в ФТ паркомісце коштує 80К$ а оренда 15 кгрн, цікаво правда, нє?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11602
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2712 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 07:50

Минула ніч чітко показала, що ніякого дорожаю апріорі не може бути до кінця війни.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23243
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1752 раз.
Подякували: 2577 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 08:19

  kingkongovets написав:кажуть в ФТ паркомісце коштує 80К$ а оренда 15 кгрн, цікаво правда, нє?

Ну если там прислуга ездит на GX550 полы мыть и горшки драить господам из известной слугопартии то почему бы и нет.
Надо фото этой парковки забитой свежими Бугатти и Ламборджини
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5024
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 08:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:кажуть в ФТ паркомісце коштує 80К$ а оренда 15 кгрн, цікаво правда, нє?

Ну если там прислуга ездит на GX550 полы мыть и горшки драить господам из известной слугопартии то почему бы и нет.
Надо фото этой парковки забитой свежими Бугатти и Ламборджини
???
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11602
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2712 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12295122961229712298
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2525, 2526, 2527
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25264 16927843
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 20:42
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 5905191
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 63279
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8504)
07.05.2025 01:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.