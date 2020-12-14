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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 тра, 2025 01:14
gonchik74 написав: kingkongovets написав:
Faceless написав:Ну я згоден загалом за Віник, але Варшавський таки далеко не найгірший
концепція життя не виходячи з меж жк, як і взагалі «міст в місті» давно доказала свою неспроможність
В Європі не довела. Будують малоповерхові пʼятнадцятихвилинні міста. А нам треба тридцятиповерхівок в центрі побільше напхати, за наявності полів практично в любому напрямку від Києва. В транспортну інфраструктуру ніхто ж не думає вкладатись.
Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков з клоунами і недоуками на чолі
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Додано: Сер 07 тра, 2025 01:17
Хомякоид написав: airmax78 написав:
Насправді в Європі будують те, що дозволяють будувати. Якщо вимучують майданчик під висотку, то будують не 24 поверхи а 35-50 (і це житлове). Та й "малоповерхова" забудова стає все вищою і вищою. І до речі "звиклі до малоповерхової забудови європейці" розкупують квартири в 35-50 поверхових мурашниках дуже жваво.
Якщо максімка окрім Відня ніде не був то не потрібно розписуватись за всю Європу.
Я жив в трьох різних бундесземлях.
В 9, 3 і 5 поверхових будинках.
Для німців свій будинок найвища цінність. В квартири лізуть тільки за необхідністю.
Навколо мегаполісів агломерації з приватних будинків.
Очевидно, що наше паньство з 25 поверху ніколи не спускається.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 07:42
кажуть в ФТ паркомісце коштує 80К$ а оренда 15 кгрн, цікаво правда, нє?
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kingkongovets
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Додано: Сер 07 тра, 2025 07:50
Минула ніч чітко показала, що ніякого дорожаю апріорі не може бути до кінця війни.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 08:19
kingkongovets написав:
кажуть в ФТ паркомісце коштує 80К$ а оренда 15 кгрн, цікаво правда, нє?
Ну если там прислуга ездит на GX550 полы мыть и горшки драить господам из известной слугопартии то почему бы и нет.
Надо фото этой парковки забитой свежими Бугатти и Ламборджини
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Додано: Сер 07 тра, 2025 08:25
барабашов написав: kingkongovets написав:
кажуть в ФТ паркомісце коштує 80К$ а оренда 15 кгрн, цікаво правда, нє?
Ну если там прислуга ездит на GX550 полы мыть и горшки драить господам из известной слугопартии то почему бы и нет.
Надо фото этой парковки забитой свежими Бугатти и Ламборджини
???
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kingkongovets
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_Klim
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