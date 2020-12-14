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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12295122961229712298
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 07:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кажуть в ФТ паркомісце коштує 80К$ а оренда 15 кгрн, цікаво правда, нє?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 08:19

  kingkongovets написав:кажуть в ФТ паркомісце коштує 80К$ а оренда 15 кгрн, цікаво правда, нє?

Ну если там прислуга ездит на GX550 полы мыть и горшки драить господам из известной слугопартии то почему бы и нет.
Надо фото этой парковки забитой свежими Бугатти и Ламборджини
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 08:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:кажуть в ФТ паркомісце коштує 80К$ а оренда 15 кгрн, цікаво правда, нє?

Ну если там прислуга ездит на GX550 полы мыть и горшки драить господам из известной слугопартии то почему бы и нет.
Надо фото этой парковки забитой свежими Бугатти и Ламборджини
???
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я не издеваюсь на конгом, а просто материализую для взгляда кацапскую поговорку "по Сеньке - и шапка"
Наверняка есть в столыце ЖК с такими ценами продаж и где ночь 500грн стоит. Но там как бы локация не та и авто на паркинге стоят не те. Не свежие битки и не 20ти летние гелики и 570е, перелицованные три раза китайским обвесом под самый свежий год.
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Я не издеваюсь на конгом, а просто материализую для взгляда кацапскую поговорку "по Сеньке - и шапка"
Наверняка есть в столыце ЖК с такими ценами продаж и где ночь 500грн стоит. Но там как бы локация не та и авто на паркинге стоят не те. Не свежие битки и не 20ти летние гелики и 570е, перелицованные три раза китайским обвесом под самый свежий год.
я пишу реальні факти, навіщо цей потік свідомості про бугатті і ламби?
це комфорт-клас в іпенях і отакі ціни - треба робити висновкі, а не рефлексувати
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 12:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Я не издеваюсь на конгом, а просто материализую для взгляда кацапскую поговорку "по Сеньке - и шапка"
Наверняка есть в столыце ЖК с такими ценами продаж и где ночь 500грн стоит. Но там как бы локация не та и авто на паркинге стоят не те. Не свежие битки и не 20ти летние гелики и 570е, перелицованные три раза китайским обвесом под самый свежий год.
Та ні. Залежить виключно від співвідношення паркінгів до кількості людей і можливостей знайти альтернативу. В Династії дурні ціни на паркінги, в Автографі, ну правда не по 80к, але 40к є. І ніякого там елітного сегменту.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 13:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

40К и у нас есть
Как берут - не знаю
Понятно что машину за 300К на улице собственник сейчас бросать не будет, да и за 100 тоже.
Офисники и прочая ворующая чепуха понятно законами математики не описывается. Моё наблюдение - 1:3. Машины в паркинге(и блин в рабочем районе на стоянке относительно гаражей без доков) примерно втрое дороже места, нормальные гаражи в кооперативах(яма, место для бухания, станочек какой) и 1:2,5 бывают.
барабашов
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  #<1 ... 12295122961229712298
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