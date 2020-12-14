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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 тра, 2025 07:42
кажуть в ФТ паркомісце коштує 80К$ а оренда 15 кгрн, цікаво правда, нє?
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kingkongovets
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Додано: Сер 07 тра, 2025 08:19
kingkongovets написав:
кажуть в ФТ паркомісце коштує 80К$ а оренда 15 кгрн, цікаво правда, нє?
Ну если там прислуга ездит на GX550 полы мыть и горшки драить господам из известной слугопартии то почему бы и нет.
Надо фото этой парковки забитой свежими Бугатти и Ламборджини
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барабашов
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Додано: Сер 07 тра, 2025 08:25
барабашов написав: kingkongovets написав:
кажуть в ФТ паркомісце коштує 80К$ а оренда 15 кгрн, цікаво правда, нє?
Ну если там прислуга ездит на GX550 полы мыть и горшки драить господам из известной слугопартии то почему бы и нет.
Надо фото этой парковки забитой свежими Бугатти и Ламборджини
???
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kingkongovets
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Додано: Сер 07 тра, 2025 10:46
Я не издеваюсь на конгом, а просто материализую для взгляда кацапскую поговорку "по Сеньке - и шапка"
Наверняка есть в столыце ЖК с такими ценами продаж и где ночь 500грн стоит. Но там как бы локация не та и авто на паркинге стоят не те. Не свежие битки и не 20ти летние гелики и 570е, перелицованные три раза китайским обвесом под самый свежий год.
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барабашов
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Додано: Сер 07 тра, 2025 10:57
барабашов написав:Я не издеваюсь на конгом, а просто материализую для взгляда кацапскую поговорку "по Сеньке - и шапка"
Наверняка есть в столыце ЖК с такими ценами продаж и где ночь 500грн стоит. Но там как бы локация не та и авто на паркинге стоят не те. Не свежие битки и не 20ти летние гелики и 570е, перелицованные три раза китайским обвесом под самый свежий год.
я пишу реальні факти, навіщо цей потік свідомості про бугатті і ламби?
це комфорт-клас в іпенях і отакі ціни - треба робити висновкі, а не рефлексувати
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Додано: Сер 07 тра, 2025 12:16
барабашов написав:Я не издеваюсь на конгом, а просто материализую для взгляда кацапскую поговорку "по Сеньке - и шапка"
Наверняка есть в столыце ЖК с такими ценами продаж и где ночь 500грн стоит. Но там как бы локация не та и авто на паркинге стоят не те. Не свежие битки и не 20ти летние гелики и 570е, перелицованные три раза китайским обвесом под самый свежий год.
Та ні. Залежить виключно від співвідношення паркінгів до кількості людей і можливостей знайти альтернативу. В Династії дурні ціни на паркінги, в Автографі, ну правда не по 80к, але 40к є. І ніякого там елітного сегменту.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 13:00
40К и у нас есть
Как берут - не знаю
Понятно что машину за 300К на улице собственник сейчас бросать не будет, да и за 100 тоже.
Офисники и прочая ворующая чепуха понятно законами математики не описывается.
Моё наблюдение - 1:3. Машины в паркинге(и блин в рабочем районе на стоянке относительно гаражей без доков) примерно втрое дороже места, нормальные гаражи в кооперативах(яма, место для бухания, станочек какой) и 1:2,5 бывают, в плане часто в хорошем гараже Нива ухоженная стоять может или 32я-34я-39я БМВ 90х годов, или Паджеро/Соренто минимум 20ти летний.
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барабашов
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Додано: Сер 07 тра, 2025 14:13
Frant написав: Investor_K написав: Frant написав:
ЖК "Данія"
Киньте адресу. Я якраз тут недалеко в Эвропі
Софіївська Борщагівка.
Це ж треба…
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Додано: Сер 07 тра, 2025 16:35
барабашов написав:40К и у нас есть
Как берут - не знаю
Понятно что машину за 300К на улице собственник сейчас бросать не будет, да и за 100 тоже.
Офисники и прочая ворующая чепуха понятно законами математики не описывается.
Моё наблюдение - 1:3. Машины в паркинге(и блин в рабочем районе на стоянке относительно гаражей без доков) примерно втрое дороже места, нормальные гаражи в кооперативах(яма, место для бухания, станочек какой) и 1:2,5 бывают, в плане часто в хорошем гараже Нива ухоженная стоять может или 32я-34я-39я БМВ 90х годов, или Паджеро/Соренто минимум 20ти летний.
З співвідношенням не можу сказати що є закономірність, бо часто то не власники, а орендарі. В одному й тому ж паркінгу, де місце від 15 до 30к, спокійно собі стоять і бляхи старі і новенькі Х5, всякі каєни і інші лєхуси. Себто по орендарям взагалі ніяк не скажеш
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