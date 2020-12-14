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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 тра, 2025 17:44
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.
Додано: Сер 07 тра, 2025 18:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру
Додано: Сер 07 тра, 2025 18:08
Тут ще питання, як зараз платять відшкодування страхові і скільки коштує каско.
Додано: Сер 07 тра, 2025 18:10
Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.
Додано: Сер 07 тра, 2025 18:10
Вільний народе - вільної країни!©))
Елементарно, Ватсон!©
Просто повертаємось взад)) де панували пани над рабами...
п.с.
То коли повертаєшся "вільний емігранте у вільну країну"?
Додано: Сер 07 тра, 2025 18:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Самое главное что рабы теперь кровью и оторванными конечностями защищать имущество панов.
И панами стали какие полудебильные младорыги и их соски обоих полов.
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