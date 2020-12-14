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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 тра, 2025 17:44
Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.
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airmax78
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Додано: Сер 07 тра, 2025 18:07
В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру
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Бетон
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Додано: Сер 07 тра, 2025 18:08
airmax78 написав:
Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.
Тут ще питання, як зараз платять відшкодування страхові і скільки коштує каско.
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gonchik74
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Додано: Сер 07 тра, 2025 18:10
Бетон написав:
В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру
Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 18:10
airmax78 написав:
Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.
Елементарно, Ватсон!©
Просто повертаємось взад)) де панували пани над рабами...
п.с.
То коли повертаєшся "вільний емігранте у вільну країну"?
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Додано: Сер 07 тра, 2025 18:45
Успіх написав: airmax78 написав:
Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.
Елементарно, Ватсон!©
Просто повертаємось взад)) де панували пани над рабами...
п.с.
То коли повертаєшся "вільний емігранте у вільну країну"?
Наприкінці цього травня - залізно вже.
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airmax78
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Додано: Сер 07 тра, 2025 19:10
Сирена завила.
В Відрядженні на кордані з Польщею біля Сталінштадту.
До чого це ?
Треба будинок купляти з підвалом на випадок шухера.
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Хомякоид
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Додано: Сер 07 тра, 2025 19:15
airmax78 написав: Успіх написав: airmax78 написав:
Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.
Елементарно, Ватсон!©
Просто повертаємось взад)) де панували пани над рабами...
п.с.
То коли повертаєшся "вільний емігранте у вільну країну"?
Наприкінці цього травня - залізно вже.
Тобто - за 2-3тижні?©😁
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Додано: Сер 07 тра, 2025 19:19
Бетон написав:В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру
Багато де і в радіусі 500 метрів нічого нема
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Faceless
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Додано: Сер 07 тра, 2025 19:23
gonchik74 написав: airmax78 написав:
Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.
Тут ще питання, як зараз платять відшкодування страхові і скільки коштує каско.
Повне каско без франшизи десь 4,5% на рік. Може бути трохи дешевше зі знижками. ARX платить нормально
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Faceless
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