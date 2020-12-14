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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12297122981229912300>
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 17:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:08

  airmax78 написав:Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.

Тут ще питання, як зараз платять відшкодування страхові і скільки коштує каско.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:10

  Бетон написав:В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру

Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:10

Вільний народе - вільної країни!©))

  airmax78 написав:Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.

Елементарно, Ватсон!©
Просто повертаємось взад)) де панували пани над рабами...


п.с.
То коли повертаєшся "вільний емігранте у вільну країну"?
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:45

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.

Елементарно, Ватсон!©
Просто повертаємось взад)) де панували пани над рабами...


п.с.
То коли повертаєшся "вільний емігранте у вільну країну"?

Наприкінці цього травня - залізно вже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 19:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сирена завила.
В Відрядженні на кордані з Польщею біля Сталінштадту.
До чого це ?

Треба будинок купляти з підвалом на випадок шухера.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 19:15

  airmax78 написав:
  Успіх написав:
  airmax78 написав:Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.

Елементарно, Ватсон!©
Просто повертаємось взад)) де панували пани над рабами...

п.с.
То коли повертаєшся "вільний емігранте у вільну країну"?

Наприкінці цього травня - залізно вже.
Тобто - за 2-3тижні?©😁
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 19:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру
Багато де і в радіусі 500 метрів нічого нема
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 19:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:
  airmax78 написав:Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.

Тут ще питання, як зараз платять відшкодування страхові і скільки коштує каско.
Повне каско без франшизи десь 4,5% на рік. Може бути трохи дешевше зі знижками. ARX платить нормально
Faceless
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