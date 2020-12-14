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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 тра, 2025 19:28
Faceless написав:
барабашов написав:Я не издеваюсь на конгом, а просто материализую для взгляда кацапскую поговорку "по Сеньке - и шапка"
Наверняка есть в столыце ЖК с такими ценами продаж и где ночь 500грн стоит. Но там как бы локация не та и авто на паркинге стоят не те. Не свежие битки и не 20ти летние гелики и 570е, перелицованные три раза китайским обвесом под самый свежий год.
Та ні. Залежить виключно від
співвідношення паркінгів до кількості людей і можливостей знайти альтернативу. В Династії дурні ціни на паркінги, в Автографі, ну правда не по 80к, але 40к є. І ніякого там елітного сегменту.
Виключно від платоспроможності покупців/орендарів.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:10
Б.жена снимает квартиру в Ирландии. налоги с аренды не платит, наверное, никто. Так что свои манипуляции про бессознательность украинцев, оставьте при себе
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:12
gonchik74 написав: Бетон написав:
В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру
Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.
Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?
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