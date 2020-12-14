RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12297122981229912300
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 19:28

  Faceless написав:
барабашов написав:Я не издеваюсь на конгом, а просто материализую для взгляда кацапскую поговорку "по Сеньке - и шапка"
Наверняка есть в столыце ЖК с такими ценами продаж и где ночь 500грн стоит. Но там как бы локация не та и авто на паркинге стоят не те. Не свежие битки и не 20ти летние гелики и 570е, перелицованные три раза китайским обвесом под самый свежий год.
Та ні. Залежить виключно від співвідношення паркінгів до кількості людей і можливостей знайти альтернативу. В Династії дурні ціни на паркінги, в Автографі, ну правда не по 80к, але 40к є. І ніякого там елітного сегменту.

Виключно від платоспроможності покупців/орендарів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3773
З нами з: 23.05.14
Подякував: 613 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Б.жена снимает квартиру в Ирландии. налоги с аренды не платит, наверное, никто. Так что свои манипуляции про бессознательность украинцев, оставьте при себе
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4911
З нами з: 17.12.22
Подякував: 173 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:12

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру

Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.

Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4911
З нами з: 17.12.22
Подякував: 173 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:28

  Бетон написав:
  gonchik74 написав:
  Бетон написав:В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру

Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.

Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?

Ну звісно, це не в А136 по 70. Навіть в курортних локаціях Хорватії по 18-25€
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 975
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12297122981229912300
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gonchik74 і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2525, 2526, 2527
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25264 16928323
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 20:42
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 5905721
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 63283
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.