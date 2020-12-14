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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 тра, 2025 19:28
Faceless написав:
барабашов написав:Я не издеваюсь на конгом, а просто материализую для взгляда кацапскую поговорку "по Сеньке - и шапка"
Наверняка есть в столыце ЖК с такими ценами продаж и где ночь 500грн стоит. Но там как бы локация не та и авто на паркинге стоят не те. Не свежие битки и не 20ти летние гелики и 570е, перелицованные три раза китайским обвесом под самый свежий год.
Та ні. Залежить виключно від
співвідношення паркінгів до кількості людей і можливостей знайти альтернативу. В Династії дурні ціни на паркінги, в Автографі, ну правда не по 80к, але 40к є. І ніякого там елітного сегменту.
Виключно від платоспроможності покупців/орендарів.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:10
Б.жена снимает квартиру в Ирландии. налоги с аренды не платит, наверное, никто. Так что свои манипуляции про бессознательность украинцев, оставьте при себе
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:12
gonchik74 написав: Бетон написав:
В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру
Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.
Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:28
Бетон написав: gonchik74 написав: Бетон написав:
В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру
Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.
Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?
Ну звісно, це не в А136 по 70. Навіть в курортних локаціях Хорватії по 18-25€
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gonchik74
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Додано: Чет 08 тра, 2025 06:37
airmax78 написав:
Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.
Примітивна пшенично-олійна держава.
Яка була зарплата у інженера, математика, фізика, хіміка перед війною?
І зараз не набагато більше.
Страной управляют откровенные уроды-дерибвнщики,абсолютно неспособные к созданию чего либо.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 06:40
Успіх написав: airmax78 написав:
Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.
Елементарно, Ватсон!©
Просто повертаємось взад)) де панували пани над рабами...
п.с.
То коли повертаєшся "вільний емігранте у вільну країну"?
феодальна країна, за зразком Московії, так!
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Додано: Чет 08 тра, 2025 06:41
барабашов написав: kingkongovets написав:
кажуть в ФТ паркомісце коштує 80К$ а оренда 15 кгрн, цікаво правда, нє?
Ну если там прислуга ездит на GX550 полы мыть и горшки драить господам из известной слугопартии то почему бы и нет.
Надо фото этой парковки забитой свежими Бугатти и Ламборджини
Сподіваюсь, ККЦ представить нам фото
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Додано: Чет 08 тра, 2025 06:53
Пакистан - пример небогатой страны, руководство которой реально готовилось к войне.
Есть собственные баллистические ракеты и атомная бомба.
В отличие от жадных клептократических придурковатых уродов-дерибвнщиков, керманычей пшенично олийной державы
Дайош дороги и кабаки вместо баллистических ракет!
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