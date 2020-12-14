RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12297122981229912300
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 19:28

  Faceless написав:
барабашов написав:Я не издеваюсь на конгом, а просто материализую для взгляда кацапскую поговорку "по Сеньке - и шапка"
Наверняка есть в столыце ЖК с такими ценами продаж и где ночь 500грн стоит. Но там как бы локация не та и авто на паркинге стоят не те. Не свежие битки и не 20ти летние гелики и 570е, перелицованные три раза китайским обвесом под самый свежий год.
Та ні. Залежить виключно від співвідношення паркінгів до кількості людей і можливостей знайти альтернативу. В Династії дурні ціни на паркінги, в Автографі, ну правда не по 80к, але 40к є. І ніякого там елітного сегменту.

Виключно від платоспроможності покупців/орендарів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3773
З нами з: 23.05.14
Подякував: 613 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Б.жена снимает квартиру в Ирландии. налоги с аренды не платит, наверное, никто. Так что свои манипуляции про бессознательность украинцев, оставьте при себе
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4912
З нами з: 17.12.22
Подякував: 173 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:12

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру

Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.

Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4912
З нами з: 17.12.22
Подякував: 173 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:28

  Бетон написав:
  gonchik74 написав:
  Бетон написав:В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру

Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.

Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?

Ну звісно, це не в А136 по 70. Навіть в курортних локаціях Хорватії по 18-25€
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 975
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 06:37

  airmax78 написав:Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.

Примітивна пшенично-олійна держава.
Яка була зарплата у інженера, математика, фізика, хіміка перед війною?
І зараз не набагато більше.

Страной управляют откровенные уроды-дерибвнщики,абсолютно неспособные к созданию чего либо.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23244
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1755 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 06:40

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.

Елементарно, Ватсон!©
Просто повертаємось взад)) де панували пани над рабами...


п.с.
То коли повертаєшся "вільний емігранте у вільну країну"?

феодальна країна, за зразком Московії, так!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23244
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1755 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 06:41

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:кажуть в ФТ паркомісце коштує 80К$ а оренда 15 кгрн, цікаво правда, нє?

Ну если там прислуга ездит на GX550 полы мыть и горшки драить господам из известной слугопартии то почему бы и нет.
Надо фото этой парковки забитой свежими Бугатти и Ламборджини

Сподіваюсь, ККЦ представить нам фото
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23244
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1755 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 06:53

Пакистан - пример небогатой страны, руководство которой реально готовилось к войне.
Есть собственные баллистические ракеты и атомная бомба.
В отличие от жадных клептократических придурковатых уродов-дерибвнщиков, керманычей пшенично олийной державы

Дайош дороги и кабаки вместо баллистических ракет!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23244
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1755 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12297122981229912300
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2525, 2526, 2527
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25264 16928834
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 20:42
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 5906236
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 63311
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14167)
07.05.2025 22:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.