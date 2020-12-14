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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12297122981229912300
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 19:28

  Faceless написав:
барабашов написав:Я не издеваюсь на конгом, а просто материализую для взгляда кацапскую поговорку "по Сеньке - и шапка"
Наверняка есть в столыце ЖК с такими ценами продаж и где ночь 500грн стоит. Но там как бы локация не та и авто на паркинге стоят не те. Не свежие битки и не 20ти летние гелики и 570е, перелицованные три раза китайским обвесом под самый свежий год.
Та ні. Залежить виключно від співвідношення паркінгів до кількості людей і можливостей знайти альтернативу. В Династії дурні ціни на паркінги, в Автографі, ну правда не по 80к, але 40к є. І ніякого там елітного сегменту.

Виключно від платоспроможності покупців/орендарів.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Б.жена снимает квартиру в Ирландии. налоги с аренды не платит, наверное, никто. Так что свои манипуляции про бессознательность украинцев, оставьте при себе
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:12

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру

Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.

Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:28

  Бетон написав:
  gonchik74 написав:
  Бетон написав:В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру

Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.

Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?

Ну звісно, це не в А136 по 70. Навіть в курортних локаціях Хорватії по 18-25€
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 06:37

  airmax78 написав:Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.

Примітивна пшенично-олійна держава.
Яка була зарплата у інженера, математика, фізика, хіміка перед війною?
І зараз не набагато більше.

Страной управляют откровенные уроды-дерибвнщики,абсолютно неспособные к созданию чего либо.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 06:40

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.

Елементарно, Ватсон!©
Просто повертаємось взад)) де панували пани над рабами...


п.с.
То коли повертаєшся "вільний емігранте у вільну країну"?

феодальна країна, за зразком Московії, так!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 06:41

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:кажуть в ФТ паркомісце коштує 80К$ а оренда 15 кгрн, цікаво правда, нє?

Ну если там прислуга ездит на GX550 полы мыть и горшки драить господам из известной слугопартии то почему бы и нет.
Надо фото этой парковки забитой свежими Бугатти и Ламборджини

Сподіваюсь, ККЦ представить нам фото
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 06:53

Пакистан - пример небогатой страны, руководство которой реально готовилось к войне.
Есть собственные баллистические ракеты и атомная бомба.
В отличие от жадных клептократических придурковатых уродов-дерибвнщиков, керманычей пшенично олийной державы

Дайош дороги и кабаки вместо баллистических ракет!
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 08:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На самом деле абсолютно реальна цена подземного!!!паркинга в любом комплексе на уровне готовых пуповых квартир после строителей в этом же ЖК за метр. С пересчётом на площадь паркоместа 15-18метров суммы могут быть разные. Если паркомест намного меньше чем квартир - то они ликвидны и быстро продаются и тем более сдаются. Но это работает тольков центральных локациях, где сетка дорог формировалась после ВВ2 и не была рассчитана на две машины на семью и 25эт.высотку вместо развалюхи-екатиринки на участке 20 соток.
Хотя на Оболони и подобных советских массивах у нас тоже есть проблемы с парковками авто возле домов, тогда, 40-50 лет назад опять же авто в семье было редкость.
барабашов
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