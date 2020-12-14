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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12297122981229912300
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:12

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру

Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.

Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:28

  Бетон написав:
  gonchik74 написав:
  Бетон написав:В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру

Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.

Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?

Ну звісно, це не в А136 по 70. Навіть в курортних локаціях Хорватії по 18-25€
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 08:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На самом деле абсолютно реальна цена подземного!!!паркинга в любом комплексе на уровне готовых пуповых квартир после строителей в этом же ЖК за метр. С пересчётом на площадь паркоместа 15-18метров суммы могут быть разные. Если паркомест намного меньше чем квартир - то они ликвидны и быстро продаются и тем более сдаются. Но это работает тольков центральных локациях, где сетка дорог формировалась после ВВ2 и не была рассчитана на две машины на семью и 25эт.высотку вместо развалюхи-екатиринки на участке 20 соток.
Хотя на Оболони и подобных советских массивах у нас тоже есть проблемы с парковками авто возле домов, тогда, 40-50 лет назад опять же авто в семье было редкость.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 14:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Investor_K написав:
  Бетон написав:Крайне не рекомендую


А що рекомендуэте?

Ща куплю і напишу. Після 15 травня.
Хоча рекомендую trinity, якщо кошти є. Я ще не заробив
Доброго дня, Варшавський продавали з ремонтом, зрозуміло, по меблям шо робили: встроєні шафи, кухню!? Чи під ключ, взагалі робите: з диваном, ліжком, etc. Ще скільки часу на ремонт та вартість м2 ремонту, якщо можливо. Дякую. Напишіть що будете брати наступне, цікаво.

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:59

  Alex_V_K_79 написав:
Бетон написав:
  Бетон написав:Крайне не рекомендую


А що рекомендуэте?
Ща куплю і напишу. Після 15 травня.
Хоча рекомендую trinity, якщо кошти є. Я ще не заробив
Доброго дня, Варшавський продавали з ремонтом, зрозуміло, по меблям шо робили: встроєні шафи, кухню!? Чи під ключ, взагалі робите: з диваном, ліжком, etc. Ще скільки часу на ремонт та вартість м2 ремонту, якщо можливо. Дякую. Напишіть що будете брати наступне, цікаво.

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk

Все вбудоване. І шафи і техніка. З м'якими меблями.
Вартість ремонту від 700$. Моя вартість дешевша за рахунок власного персоналу.
Від купівлі до продажу 4 місяці.

Куплю, потім напишу, щоб не зірвали угоду, хоча мудріше было бы купити квартиру в Ірландії. 150 куе квартира, в оренді 2 куе. Без особистого виїзду це нереально

Тенденція така, що без ремонту квартиры дорожают, с ремонтом дешевеют.
Если у вас нет своих работников, вы лично не занимаетесь мебелью, про этот бизнес на бомжатских жк, типа варшавского нужно забыть.
Вы подарите ремонт на шару и ещё доплатите покупателю.

Заниматься таким можно на бизнес сегменте, там, где маржа от 30 куе
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 23:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Alex_V_K_79 написав:
Бетон написав:[quote="5853066:Бетон"]Крайне не рекомендую


А що рекомендуэте?
Ща куплю і напишу. Після 15 травня.
Хоча рекомендую trinity, якщо кошти є. Я ще не заробив
Доброго дня, Варшавський продавали з ремонтом, зрозуміло, по меблям шо робили: встроєні шафи, кухню!? Чи під ключ, взагалі робите: з диваном, ліжком, etc. Ще скільки часу на ремонт та вартість м2 ремонту, якщо можливо. Дякую. Напишіть що будете брати наступне, цікаво.

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk

Все вбудоване. І шафи і техніка. З м'якими меблями.
Вартість ремонту від 700$. Моя вартість дешевша за рахунок власного персоналу.
Від купівлі до продажу 4 місяці.

Куплю, потім напишу, щоб не зірвали угоду, хоча мудріше было бы купити квартиру в Ірландії. 150 куе квартира, в оренді 2 куе. Без особистого виїзду це нереально

Тенденція така, що без ремонту квартиры дорожают, с ремонтом дешевеют.
Если у вас нет своих работников, вы лично не занимаетесь мебелью, про этот бизнес на бомжатских жк, типа варшавского нужно забыть.
Вы подарите ремонт на шару и ещё доплатите покупателю.

Заниматься таким можно на бизнес сегменте, там, где маржа от 30 куе[/quote]Благодарю за развернутый ответ

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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