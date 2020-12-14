Додано: Чет 08 тра, 2025 08:21

На самом деле абсолютно реальна цена подземного!!!паркинга в любом комплексе на уровне готовых пуповых квартир после строителей в этом же ЖК за метр. С пересчётом на площадь паркоместа 15-18метров суммы могут быть разные. Если паркомест намного меньше чем квартир - то они ликвидны и быстро продаются и тем более сдаются. Но это работает тольков центральных локациях, где сетка дорог формировалась после ВВ2 и не была рассчитана на две машины на семью и 25эт.высотку вместо развалюхи-екатиринки на участке 20 соток.

Хотя на Оболони и подобных советских массивах у нас тоже есть проблемы с парковками авто возле домов, тогда, 40-50 лет назад опять же авто в семье было редкость.