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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 тра, 2025 20:12
gonchik74 написав: Бетон написав:
В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру
Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.
Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?
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Бетон
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:28
Бетон написав: gonchik74 написав: Бетон написав:
В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру
Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.
Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?
Ну звісно, це не в А136 по 70. Навіть в курортних локаціях Хорватії по 18-25€
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gonchik74
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Додано: Чет 08 тра, 2025 08:21
На самом деле абсолютно реальна цена подземного!!!паркинга в любом комплексе на уровне готовых пуповых квартир после строителей в этом же ЖК за метр. С пересчётом на площадь паркоместа 15-18метров суммы могут быть разные. Если паркомест намного меньше чем квартир - то они ликвидны и быстро продаются и тем более сдаются. Но это работает тольков центральных локациях, где сетка дорог формировалась после ВВ2 и не была рассчитана на две машины на семью и 25эт.высотку вместо развалюхи-екатиринки на участке 20 соток.
Хотя на Оболони и подобных советских массивах у нас тоже есть проблемы с парковками авто возле домов, тогда, 40-50 лет назад опять же авто в семье было редкость.
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барабашов
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Додано: Чет 08 тра, 2025 14:57
Бетон написав: Investor_K написав: Бетон написав:
Крайне не рекомендую
А що рекомендуэте?
Ща куплю і напишу. Після 15 травня.
Хоча рекомендую trinity, якщо кошти є. Я ще не заробив
Доброго дня, Варшавський продавали з ремонтом, зрозуміло, по меблям шо робили: встроєні шафи, кухню!? Чи під ключ, взагалі робите: з диваном, ліжком, etc. Ще скільки часу на ремонт та вартість м2 ремонту, якщо можливо. Дякую. Напишіть що будете брати наступне, цікаво.
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
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Alex_V_K_79
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Додано: Чет 08 тра, 2025 17:59
Alex_V_K_79 написав: Бетон написав: Бетон написав:
Крайне не рекомендую
А що рекомендуэте?
Ща куплю і напишу. Після 15 травня.
Хоча рекомендую trinity, якщо кошти є. Я ще не заробив
Доброго дня, Варшавський продавали з ремонтом, зрозуміло, по меблям шо робили: встроєні шафи, кухню!? Чи під ключ, взагалі робите: з диваном, ліжком, etc. Ще скільки часу на ремонт та вартість м2 ремонту, якщо можливо. Дякую. Напишіть що будете брати наступне, цікаво.
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Все вбудоване. І шафи і техніка. З м'якими меблями.
Вартість ремонту від 700$. Моя вартість дешевша за рахунок власного персоналу.
Від купівлі до продажу 4 місяці.
Куплю, потім напишу, щоб не зірвали угоду, хоча мудріше было бы купити квартиру в Ірландії. 150 куе квартира, в оренді 2 куе. Без особистого виїзду це нереально
Тенденція така, що без ремонту квартиры дорожают, с ремонтом дешевеют.
Если у вас нет своих работников, вы лично не занимаетесь мебелью, про этот бизнес на бомжатских жк, типа варшавского нужно забыть.
Вы подарите ремонт на шару и ещё доплатите покупателю.
Заниматься таким можно на бизнес сегменте, там, где маржа от 30 куе
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Бетон
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Додано: Чет 08 тра, 2025 23:50
Бетон написав: Alex_V_K_79 написав:
Бетон написав:[quote="5853066:Бетон"]Крайне не рекомендую
А що рекомендуэте?
Ща куплю і напишу. Після 15 травня.
Хоча рекомендую trinity, якщо кошти є. Я ще не заробив
Доброго дня, Варшавський продавали з ремонтом, зрозуміло, по меблям шо робили: встроєні шафи, кухню!? Чи під ключ, взагалі робите: з диваном, ліжком, etc. Ще скільки часу на ремонт та вартість м2 ремонту, якщо можливо. Дякую. Напишіть що будете брати наступне, цікаво.
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Все вбудоване. І шафи і техніка. З м'якими меблями.
Вартість ремонту від 700$. Моя вартість дешевша за рахунок власного персоналу.
Від купівлі до продажу 4 місяці.
Куплю, потім напишу, щоб не зірвали угоду, хоча мудріше было бы купити квартиру в Ірландії. 150 куе квартира, в оренді 2 куе. Без особистого виїзду це нереально
Тенденція така, що без ремонту квартиры дорожают, с ремонтом дешевеют.
Если у вас нет своих работников, вы лично не занимаетесь мебелью, про этот бизнес на бомжатских жк, типа варшавского нужно забыть.
Вы подарите ремонт на шару и ещё доплатите покупателю.
Заниматься таким можно на бизнес сегменте, там, где маржа от 30 куе[/quote]Благодарю за развернутый ответ
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
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Alex_V_K_79
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 06:43
Бетон написав: Alex_V_K_79 написав:
Доброго дня, Варшавський продавали з ремонтом, зрозуміло, по меблям шо робили: встроєні шафи, кухню!? Чи під ключ, взагалі робите: з диваном, ліжком, etc. Ще скільки часу на ремонт та вартість м2 ремонту, якщо можливо. Дякую. Напишіть що будете брати наступне, цікаво.
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Все вбудоване. І шафи і техніка. З м'якими меблями.
Вартість ремонту від 700$. Моя вартість дешевша за рахунок власного персоналу.
Від купівлі до продажу 4 місяці.
Куплю, потім напишу, щоб не зірвали угоду, хоча мудріше было бы купити квартиру в Ірландії. 150 куе квартира, в оренді 2 куе. Без особистого виїзду це нереально
Тенденція така, що без ремонту квартиры дорожают, с ремонтом дешевеют.
Если у вас нет своих работников, вы лично не занимаетесь мебелью, про этот бизнес на бомжатских жк, типа варшавского нужно забыть.
Вы подарите ремонт на шару и ещё доплатите покупателю.
Заниматься таким можно на бизнес сегменте, там, где маржа от 30 куе
Тобто в більшості квартир в Києві - ремонт в подарунок. Або за півціни. Такий дивний дорожай @
Дякую за підтвердження моєї теорії
Дякую
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 06:48
airmax78 написав:
Відчуття таке що розшарування в суспільстві ще більше загострилось. Коли в багатьох місячна зарплата дорівнює вартості паркування автівки в паркінгу (про пенсії не згадуємо) - це якась дуже нездорова тема.
Я з 2011 пишу про феодальну пшенично олійну державу, з жадібними примітивними клептократами на чолі.
Дійшло?
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