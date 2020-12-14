RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12297122981229912300
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:12

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру

Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.

Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4922
З нами з: 17.12.22
Подякував: 173 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:28

  Бетон написав:
  gonchik74 написав:
  Бетон написав:В Польше паркинг в любом жк стоит 8 куе и обязателен к покупке.
как нужно быть помешанным на ведре с болтами, чтобы покупать паркинг за 50..70 куе и ставить туда киа какую-то. В ярграде таких полно.
Ну есть же паркинг в 300 метрах за 2 косаря, к примеру

Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.

Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?

Ну звісно, це не в А136 по 70. Навіть в курортних локаціях Хорватії по 18-25€
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 975
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 08:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На самом деле абсолютно реальна цена подземного!!!паркинга в любом комплексе на уровне готовых пуповых квартир после строителей в этом же ЖК за метр. С пересчётом на площадь паркоместа 15-18метров суммы могут быть разные. Если паркомест намного меньше чем квартир - то они ликвидны и быстро продаются и тем более сдаются. Но это работает тольков центральных локациях, где сетка дорог формировалась после ВВ2 и не была рассчитана на две машины на семью и 25эт.высотку вместо развалюхи-екатиринки на участке 20 соток.
Хотя на Оболони и подобных советских массивах у нас тоже есть проблемы с парковками авто возле домов, тогда, 40-50 лет назад опять же авто в семье было редкость.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5031
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 14:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Investor_K написав:
  Бетон написав:Крайне не рекомендую


А що рекомендуэте?

Ща куплю і напишу. Після 15 травня.
Хоча рекомендую trinity, якщо кошти є. Я ще не заробив
Доброго дня, Варшавський продавали з ремонтом, зрозуміло, по меблям шо робили: встроєні шафи, кухню!? Чи під ключ, взагалі робите: з диваном, ліжком, etc. Ще скільки часу на ремонт та вартість м2 ремонту, якщо можливо. Дякую. Напишіть що будете брати наступне, цікаво.

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 322
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:59

  Alex_V_K_79 написав:
Бетон написав:
  Бетон написав:Крайне не рекомендую


А що рекомендуэте?
Ща куплю і напишу. Після 15 травня.
Хоча рекомендую trinity, якщо кошти є. Я ще не заробив
Доброго дня, Варшавський продавали з ремонтом, зрозуміло, по меблям шо робили: встроєні шафи, кухню!? Чи під ключ, взагалі робите: з диваном, ліжком, etc. Ще скільки часу на ремонт та вартість м2 ремонту, якщо можливо. Дякую. Напишіть що будете брати наступне, цікаво.

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk

Все вбудоване. І шафи і техніка. З м'якими меблями.
Вартість ремонту від 700$. Моя вартість дешевша за рахунок власного персоналу.
Від купівлі до продажу 4 місяці.

Куплю, потім напишу, щоб не зірвали угоду, хоча мудріше было бы купити квартиру в Ірландії. 150 куе квартира, в оренді 2 куе. Без особистого виїзду це нереально

Тенденція така, що без ремонту квартиры дорожают, с ремонтом дешевеют.
Если у вас нет своих работников, вы лично не занимаетесь мебелью, про этот бизнес на бомжатских жк, типа варшавского нужно забыть.
Вы подарите ремонт на шару и ещё доплатите покупателю.

Заниматься таким можно на бизнес сегменте, там, где маржа от 30 куе
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4922
З нами з: 17.12.22
Подякував: 173 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 23:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Alex_V_K_79 написав:
Бетон написав:[quote="5853066:Бетон"]Крайне не рекомендую


А що рекомендуэте?
Ща куплю і напишу. Після 15 травня.
Хоча рекомендую trinity, якщо кошти є. Я ще не заробив
Доброго дня, Варшавський продавали з ремонтом, зрозуміло, по меблям шо робили: встроєні шафи, кухню!? Чи під ключ, взагалі робите: з диваном, ліжком, etc. Ще скільки часу на ремонт та вартість м2 ремонту, якщо можливо. Дякую. Напишіть що будете брати наступне, цікаво.

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk

Все вбудоване. І шафи і техніка. З м'якими меблями.
Вартість ремонту від 700$. Моя вартість дешевша за рахунок власного персоналу.
Від купівлі до продажу 4 місяці.

Куплю, потім напишу, щоб не зірвали угоду, хоча мудріше было бы купити квартиру в Ірландії. 150 куе квартира, в оренді 2 куе. Без особистого виїзду це нереально

Тенденція така, що без ремонту квартиры дорожают, с ремонтом дешевеют.
Если у вас нет своих работников, вы лично не занимаетесь мебелью, про этот бизнес на бомжатских жк, типа варшавского нужно забыть.
Вы подарите ремонт на шару и ещё доплатите покупателю.

Заниматься таким можно на бизнес сегменте, там, где маржа от 30 куе[/quote]Благодарю за развернутый ответ

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 322
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:53

Насіковскій є тут?
Часом, не пан Бетон:

"Київський забудовник Андрій Насіковський, який не воює в ЗСУ, бо має алергію на пил, поїхав до Майамі пообідати в ресторані московського ресторатора Новікова — того самого, що підтримує Путіна, війну і навіть готував млинці для нього під час передвиборчої кампанії.

Потужно, що ТЦК на таких чомусь не полюють."
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23241
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1756 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:32

  Frant написав:Насіковскій є тут?
Часом, не пан Бетон:

"Київський забудовник Андрій Насіковський, який не воює в ЗСУ, бо має алергію на пил, поїхав до Майамі пообідати в ресторані московського ресторатора Новікова — того самого, що підтримує Путіна, війну і навіть готував млинці для нього під час передвиборчої кампанії.

Потужно, що ТЦК на таких чомусь не полюють."

За це не платять і можуть відпиздити .
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3778
З нами з: 23.05.14
Подякував: 613 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12297122981229912300
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2525, 2526, 2527
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25264 16930889
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 20:42
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 5907683
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 63456
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.