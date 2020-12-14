gonchik74 написав:
Вже давно не 8. Принаймні в Кракові ніде так не коштує підземний. 40 зл зараз деякі просять за відкритий.
Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:12
Ну 12.
Ну це ж нормально, правда?
Додано: Сер 07 тра, 2025 20:28
Ну звісно, це не в А136 по 70. Навіть в курортних локаціях Хорватії по 18-25€
Додано: Чет 08 тра, 2025 08:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На самом деле абсолютно реальна цена подземного!!!паркинга в любом комплексе на уровне готовых пуповых квартир после строителей в этом же ЖК за метр. С пересчётом на площадь паркоместа 15-18метров суммы могут быть разные. Если паркомест намного меньше чем квартир - то они ликвидны и быстро продаются и тем более сдаются. Но это работает тольков центральных локациях, где сетка дорог формировалась после ВВ2 и не была рассчитана на две машины на семью и 25эт.высотку вместо развалюхи-екатиринки на участке 20 соток.
Хотя на Оболони и подобных советских массивах у нас тоже есть проблемы с парковками авто возле домов, тогда, 40-50 лет назад опять же авто в семье было редкость.
Додано: Чет 08 тра, 2025 14:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Доброго дня, Варшавський продавали з ремонтом, зрозуміло, по меблям шо робили: встроєні шафи, кухню!? Чи під ключ, взагалі робите: з диваном, ліжком, etc. Ще скільки часу на ремонт та вартість м2 ремонту, якщо можливо. Дякую. Напишіть що будете брати наступне, цікаво.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 17:59
Все вбудоване. І шафи і техніка. З м'якими меблями.
Вартість ремонту від 700$. Моя вартість дешевша за рахунок власного персоналу.
Від купівлі до продажу 4 місяці.
Куплю, потім напишу, щоб не зірвали угоду, хоча мудріше было бы купити квартиру в Ірландії. 150 куе квартира, в оренді 2 куе. Без особистого виїзду це нереально
Тенденція така, що без ремонту квартиры дорожают, с ремонтом дешевеют.
Если у вас нет своих работников, вы лично не занимаетесь мебелью, про этот бизнес на бомжатских жк, типа варшавского нужно забыть.
Вы подарите ремонт на шару и ещё доплатите покупателю.
Заниматься таким можно на бизнес сегменте, там, где маржа от 30 куе
Додано: Чет 08 тра, 2025 23:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Все вбудоване. І шафи і техніка. З м'якими меблями.
Вартість ремонту від 700$. Моя вартість дешевша за рахунок власного персоналу.
Від купівлі до продажу 4 місяці.
Куплю, потім напишу, щоб не зірвали угоду, хоча мудріше было бы купити квартиру в Ірландії. 150 куе квартира, в оренді 2 куе. Без особистого виїзду це нереально
Тенденція така, що без ремонту квартиры дорожают, с ремонтом дешевеют.
Если у вас нет своих работников, вы лично не занимаетесь мебелью, про этот бизнес на бомжатских жк, типа варшавского нужно забыть.
Вы подарите ремонт на шару и ещё доплатите покупателю.
Заниматься таким можно на бизнес сегменте, там, где маржа от 30 куе[/quote]Благодарю за развернутый ответ
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Додано: Суб 10 тра, 2025 09:59
Опусы рылов-новобудовцев про дорожай строек и дешёвей б/у "вторички" (как они выразились - "помоек") - напоминает мне рассказы коммунистов про возможность успешного построения коммунизма в одной, отдельно взятой стране.
Итог будет таким же
Додано: Суб 10 тра, 2025 10:15
Франт я вчера в час пик у нас ездил через новый мост(цирк) с правого берега на левый и обратно, и постояв суммарно туда и обратно в пробках под час на этом мосту, осмотрел тщательно все новострои-свечки и стены под 100метров высотой на обеих берегах Днепра.
Для города, что собираются сдать кацапам в ближайшей перспективе(со слов геостратегов с известной ветки) как то докуя строят и домазывают на текущий момент. И вроде со слов рыл там и раскупают(видовое и мелкое). Про цены не в курсею но не ниже чем в 17-19годах при Порохе были точно. Так что там кто то разгребает и клепает в столице кварталами - нпдо проверять, может и правда.
Вторичка по низкой цене всегда в цене. Особенно в аренду, новострой цены ломят говорят на уровне 21года в уе.
Додано: Суб 10 тра, 2025 10:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Алекс, не за что. Вы ж знаете, и в снег и в дождь, в любое время суток...любой вопрос, по братски, сердце достану пополам разорву, половину отдам
Додано: Суб 10 тра, 2025 10:25
Стройки вообще не показатель в этом плане.Им всё равно по большому счету, они ж не за свои строят.
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