барабашов написав:
Франт я вчера в час пик у нас ездил через новый мост(цирк) с правого берега на левый и обратно, и постояв суммарно туда и обратно в пробках под час на этом мосту, осмотрел тщательно все новострои-свечки и стены под 100метров высотой на обеих берегах Днепра.
Для города, что собираются сдать кацапам в ближайшей перспективе(со слов геостратегов с известной ветки) как то докуя строят и домазывают на текущий момент. И вроде со слов рыл там и раскупают(видовое и мелкое). Про цены не в курсею но не ниже чем в 17-19годах при Порохе были точно. Так что там кто то разгребает и клепает в столице кварталами - нпдо проверять, может и правда.
Вторичка по низкой цене всегда в цене. Особенно в аренду, новострой цены ломят говорят на уровне 21года в уе.
В Маріуполі, самостійні керманичі перед війною, теж багато чого набудували. Доріг, мостів, дитячих площадок і інших дерибан-проектів.
Замість власних балістичних ракет і порохових заводів.
Результати добре відомі.
Ну, не вміють нащадки грушевського вінниченки януковича і скоропадського у власну державу. Їх простіше розстріляти, ніж сподіватись, що вони щось зроблять правильно і ефективно.
Як сказав Тарас Шевченко:"Грязь москви!".