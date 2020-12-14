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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12298122991230012301
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:19

  барабашов написав:
  Frant написав:Опусы рылов-новобудовцев про дорожай строек и дешёвей б/у "вторички" (как они выразились - "помоек") - напоминает мне рассказы коммунистов про возможность успешного построения коммунизма в одной, отдельно взятой стране.

Итог будет таким же

Франт я вчера в час пик у нас ездил через новый мост(цирк) с правого берега на левый и обратно, и постояв суммарно туда и обратно в пробках под час на этом мосту, осмотрел тщательно все новострои-свечки и стены под 100метров высотой на обеих берегах Днепра.
Для города, что собираются сдать кацапам в ближайшей перспективе(со слов геостратегов с известной ветки) как то докуя строят и домазывают на текущий момент. И вроде со слов рыл там и раскупают(видовое и мелкое). Про цены не в курсею но не ниже чем в 17-19годах при Порохе были точно. Так что там кто то разгребает и клепает в столице кварталами - нпдо проверять, может и правда.
Вторичка по низкой цене всегда в цене. Особенно в аренду, новострой цены ломят говорят на уровне 21года в уе.

В Маріуполі, самостійні керманичі перед війною, теж багато чого набудували. Доріг, мостів, дитячих площадок і інших дерибан-проектів.
Замість власних балістичних ракет і порохових заводів.

Результати добре відомі.

Ну, не вміють нащадки грушевського вінниченки януковича і скоропадського у власну державу. Їх простіше розстріляти, ніж сподіватись, що вони щось зроблять правильно і ефективно.
Як сказав Тарас Шевченко:"Грязь москви!".
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:Стройки вообще не показатель в этом плане.Им всё равно по большому счету, они ж не за свои строят.


так ви ж самі собі відповіли - якби б маркетологи забудовників не бачили платоспроможного попиту ніхто б нічого не будував

ринок живий
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