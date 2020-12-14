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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12298122991230012301
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:Стройки вообще не показатель в этом плане.Им всё равно по большому счету, они ж не за свои строят.


так ви ж самі собі відповіли - якби б маркетологи забудовників не бачили платоспроможного попиту ніхто б нічого не будував

ринок живий
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:57

  посетитель написав:
  барабашов написав:
  Frant написав:Опусы рылов-новобудовцев про дорожай строек и дешёвей б/у "вторички" (как они выразились - "помоек") - напоминает мне рассказы коммунистов про возможность успешного построения коммунизма в одной, отдельно взятой стране.

Итог будет таким же

Франт я вчера в час пик у нас ездил через новый мост(цирк) с правого берега на левый и обратно, и постояв суммарно туда и обратно в пробках под час на этом мосту, осмотрел тщательно все новострои-свечки и стены под 100метров высотой на обеих берегах Днепра.
Для города, что собираются сдать кацапам в ближайшей перспективе(со слов геостратегов с известной ветки) как то докуя строят и домазывают на текущий момент. И вроде со слов рыл там и раскупают(видовое и мелкое). Про цены не в курсею но не ниже чем в 17-19годах при Порохе были точно. Так что там кто то разгребает и клепает в столице кварталами - нпдо проверять, может и правда.
Вторичка по низкой цене всегда в цене. Особенно в аренду, новострой цены ломят говорят на уровне 21года в уе.


Стройки вообще не показатель в этом плане.Им всё равно по большому счету, они ж не за свои строят.

Со слов кума-технадзора с сентября 2008го(даже как бы не с лета и курса 4,63 ещё) всё остановилось и закрутилось только когда Янек сформировал правительство.
Он поэтому с вольных хлебов и жилого(и коммерческого малого масштаба) сектора ушёл к Пинчуку строить Днепросталь за 5-6кгрн. Которые быстро превратились в копейки вместо тысячи с гаком.
У таких людей всегда деньги есть, если на выходе есть двухкратный и выше профит, но платят они плохо и мозг выносят маманегорюй.
Впрочем просто перечитайте ключевые фразы Маркса в "Капитале"
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:06

  барабашов написав:
  Frant написав:Опусы рылов-новобудовцев про дорожай строек и дешёвей б/у "вторички" (как они выразились - "помоек") - напоминает мне рассказы коммунистов про возможность успешного построения коммунизма в одной, отдельно взятой стране.

Итог будет таким же

Франт я вчера в час пик у нас ездил через новый мост(цирк) с правого берега на левый и обратно, и постояв суммарно туда и обратно в пробках под час на этом мосту, осмотрел тщательно все новострои-свечки и стены под 100метров высотой на обеих берегах Днепра.
Для города, что собираются сдать кацапам в ближайшей перспективе(со слов геостратегов с известной ветки) как то докуя строят и домазывают на текущий момент. И вроде со слов рыл там и раскупают(видовое и мелкое). Про цены не в курсею но не ниже чем в 17-19годах при Порохе были точно. Так что там кто то разгребает и клепает в столице кварталами - нпдо проверять, может и правда.
Вторичка по низкой цене всегда в цене. Особенно в аренду, новострой цены ломят говорят на уровне 21года в уе.

Девелопери в військовій справі рублять четко.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сегодня купить - проблема. На варшавском несколько однух на весь огромный комплекс, прикиньте.

Зображення
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  барабашов написав:
  Frant написав:Опусы рылов-новобудовцев про дорожай строек и дешёвей б/у "вторички" (как они выразились - "помоек") - напоминает мне рассказы коммунистов про возможность успешного построения коммунизма в одной, отдельно взятой стране.

Итог будет таким же

Франт я вчера в час пик у нас ездил через новый мост(цирк) с правого берега на левый и обратно, и постояв суммарно туда и обратно в пробках под час на этом мосту, осмотрел тщательно все новострои-свечки и стены под 100метров высотой на обеих берегах Днепра.
Для города, что собираются сдать кацапам в ближайшей перспективе(со слов геостратегов с известной ветки) как то докуя строят и домазывают на текущий момент. И вроде со слов рыл там и раскупают(видовое и мелкое). Про цены не в курсею но не ниже чем в 17-19годах при Порохе были точно. Так что там кто то разгребает и клепает в столице кварталами - нпдо проверять, может и правда.
Вторичка по низкой цене всегда в цене. Особенно в аренду, новострой цены ломят говорят на уровне 21года в уе.

Девелопери в військовій справі рублять четко.
вітаю! як там зараз з орендою житлової?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 06:36

  Бетон написав:Сегодня купить - проблема. На варшавском несколько однух на весь огромный комплекс, прикиньте.

Модні комплекси - швидко виходять з моди.
Через 5 років ніхто в Києві ніхто не буде знати, що таке варшавський чи куявський.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 тра, 2025 06:42, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 06:40

Что там с собственными баллистическими ракетами?
За 11 лет войны - пшенично олийные клоуны-дерибанщики - не могут ничего выкатить?
Ребята, серьезно??? Задача неподъемная для сантехников, крестьян и клоунов???
Грушевский, петлюра, винниченки
, махно и скоропадский - аплодируют стоя.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 07:24

  Frant написав:Что там с собственными баллистическими ракетами?
За 11 лет войны - пшенично олийные клоуны-дерибанщики - не могут ничего выкатить?
Ребята, серьезно??? Задача неподъемная для сантехников, крестьян и клоунов???
Грушевский, петлюра, винниченки
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What is the relation with real estate topic?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 07:44

If somebody is very stupid and not able to speak Ukrainian , such person can use English. Frant, first of all. As well as barabashow
Investor_K
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