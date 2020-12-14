барабашов написав:

Frant написав: Опусы рылов-новобудовцев про дорожай строек и дешёвей б/у "вторички" (как они выразились - "помоек") - напоминает мне рассказы коммунистов про возможность успешного построения коммунизма в одной, отдельно взятой стране.



Итог будет таким же Опусы рылов-новобудовцев про дорожай строек и дешёвей б/у "вторички" (как они выразились - "помоек") - напоминает мне рассказы коммунистов про возможность успешного построения коммунизма в одной, отдельно взятой стране.Итог будет таким же

Франт я вчера в час пик у нас ездил через новый мост(цирк) с правого берега на левый и обратно, и постояв суммарно туда и обратно в пробках под час на этом мосту, осмотрел тщательно все новострои-свечки и стены под 100метров высотой на обеих берегах Днепра.Для города, что собираются сдать кацапам в ближайшей перспективе(со слов геостратегов с известной ветки) как то докуя строят и домазывают на текущий момент. И вроде со слов рыл там и раскупают(видовое и мелкое). Про цены не в курсею но не ниже чем в 17-19годах при Порохе были точно. Так что там кто то разгребает и клепает в столице кварталами - нпдо проверять, может и правда.Вторичка по низкой цене всегда в цене. Особенно в аренду, новострой цены ломят говорят на уровне 21года в уе.