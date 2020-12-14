RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12299123001230112302>
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:Стройки вообще не показатель в этом плане.Им всё равно по большому счету, они ж не за свои строят.


так ви ж самі собі відповіли - якби б маркетологи забудовників не бачили платоспроможного попиту ніхто б нічого не будував

ринок живий
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11608
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2714 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:57

  посетитель написав:
  барабашов написав:
  Frant написав:Опусы рылов-новобудовцев про дорожай строек и дешёвей б/у "вторички" (как они выразились - "помоек") - напоминает мне рассказы коммунистов про возможность успешного построения коммунизма в одной, отдельно взятой стране.

Итог будет таким же

Франт я вчера в час пик у нас ездил через новый мост(цирк) с правого берега на левый и обратно, и постояв суммарно туда и обратно в пробках под час на этом мосту, осмотрел тщательно все новострои-свечки и стены под 100метров высотой на обеих берегах Днепра.
Для города, что собираются сдать кацапам в ближайшей перспективе(со слов геостратегов с известной ветки) как то докуя строят и домазывают на текущий момент. И вроде со слов рыл там и раскупают(видовое и мелкое). Про цены не в курсею но не ниже чем в 17-19годах при Порохе были точно. Так что там кто то разгребает и клепает в столице кварталами - нпдо проверять, может и правда.
Вторичка по низкой цене всегда в цене. Особенно в аренду, новострой цены ломят говорят на уровне 21года в уе.


Стройки вообще не показатель в этом плане.Им всё равно по большому счету, они ж не за свои строят.

Со слов кума-технадзора с сентября 2008го(даже как бы не с лета и курса 4,63 ещё) всё остановилось и закрутилось только когда Янек сформировал правительство.
Он поэтому с вольных хлебов и жилого(и коммерческого малого масштаба) сектора ушёл к Пинчуку строить Днепросталь за 5-6кгрн. Которые быстро превратились в копейки вместо тысячи с гаком.
У таких людей всегда деньги есть, если на выходе есть двухкратный и выше профит, но платят они плохо и мозг выносят маманегорюй.
Впрочем просто перечитайте ключевые фразы Маркса в "Капитале"
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5043
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:06

  барабашов написав:
  Frant написав:Опусы рылов-новобудовцев про дорожай строек и дешёвей б/у "вторички" (как они выразились - "помоек") - напоминает мне рассказы коммунистов про возможность успешного построения коммунизма в одной, отдельно взятой стране.

Итог будет таким же

Франт я вчера в час пик у нас ездил через новый мост(цирк) с правого берега на левый и обратно, и постояв суммарно туда и обратно в пробках под час на этом мосту, осмотрел тщательно все новострои-свечки и стены под 100метров высотой на обеих берегах Днепра.
Для города, что собираются сдать кацапам в ближайшей перспективе(со слов геостратегов с известной ветки) как то докуя строят и домазывают на текущий момент. И вроде со слов рыл там и раскупают(видовое и мелкое). Про цены не в курсею но не ниже чем в 17-19годах при Порохе были точно. Так что там кто то разгребает и клепает в столице кварталами - нпдо проверять, может и правда.
Вторичка по низкой цене всегда в цене. Особенно в аренду, новострой цены ломят говорят на уровне 21года в уе.

Девелопери в військовій справі рублять четко.
UA
 
Повідомлень: 9347
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2322 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сегодня купить - проблема. На варшавском несколько однух на весь огромный комплекс, прикиньте.

Зображення
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4959
З нами з: 17.12.22
Подякував: 181 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  барабашов написав:
  Frant написав:Опусы рылов-новобудовцев про дорожай строек и дешёвей б/у "вторички" (как они выразились - "помоек") - напоминает мне рассказы коммунистов про возможность успешного построения коммунизма в одной, отдельно взятой стране.

Итог будет таким же

Франт я вчера в час пик у нас ездил через новый мост(цирк) с правого берега на левый и обратно, и постояв суммарно туда и обратно в пробках под час на этом мосту, осмотрел тщательно все новострои-свечки и стены под 100метров высотой на обеих берегах Днепра.
Для города, что собираются сдать кацапам в ближайшей перспективе(со слов геостратегов с известной ветки) как то докуя строят и домазывают на текущий момент. И вроде со слов рыл там и раскупают(видовое и мелкое). Про цены не в курсею но не ниже чем в 17-19годах при Порохе были точно. Так что там кто то разгребает и клепает в столице кварталами - нпдо проверять, может и правда.
Вторичка по низкой цене всегда в цене. Особенно в аренду, новострой цены ломят говорят на уровне 21года в уе.

Девелопери в військовій справі рублять четко.
вітаю! як там зараз з орендою житлової?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11608
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2714 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 14:25

  kingkongovets написав:
UA написав:Девелопери в військовій справі рублять четко.
вітаю! як там зараз з орендою житлової?

Я зараз не відслідковую київську оренду.
Орендарі живуть напевно вже нижче ринку. Ну нехай живуть...
В іншій локації починається високий сезон.
UA
 
Повідомлень: 9347
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2322 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 08:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

хроніки мунулого тижня:
вилізло 3 хати в відносно відповідному стані з норма прайсом (28-29)
1-ша (реальна) за 2 години мала чергу по переглядам у 5 людей, на другому перегляді пішла на продаж.

2 інші якісь мутні і висять досі. довєрка, нема поки ключів, покажемо пізніше і інший брєд

ще продалась(?) одна відносно норм хата за 28, яка висіла більше ніж півроку, але там ріелтор і власниця трохи кончені. на перегляд так і не потрапив


по фільтру фн-юа у діапазоні 25-35к співвідношення 1 до 4. тото десь 6 хат, які здорожчані, і десь 24 здешевлені.

ріст цін був у березні-квітні, кінець квітня - травень - трошки пішлшо вниз (100...500 баксів)


ну а взагалі наринку пропозицій малувато. попередній раз коли моніторив (22-23 рік зима), то вибір був більший.
ціни смачніші були осінню 24го.
boshetyn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 23.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 09:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

boshetyn написав:хроніки мунулого тижня:
вилізло 3 хати в відносно відповідному стані з норма прайсом (28-29)
1-ша (реальна) за 2 години мала чергу по переглядам у 5 людей, на другому перегляді пішла на продаж.

2 інші якісь мутні і висять досі. довєрка, нема поки ключів, покажемо пізніше і інший брєд

ще продалась(?) одна відносно норм хата за 28, яка висіла більше ніж півроку, але там ріелтор і власниця трохи кончені. на перегляд так і не потрапив


по фільтру фн-юа у діапазоні 25-35к співвідношення 1 до 4. тото десь 6 хат, які здорожчані, і десь 24 здешевлені.

ріст цін був у березні-квітні, кінець квітня - травень - трошки пішлшо вниз (100...500 баксів)


ну а взагалі наринку пропозицій малувато. попередній раз коли моніторив (22-23 рік зима), то вибір був більший.
ціни смачніші були осінню 24го.
з отих трьох дешевих квартир дві - 100% заманухи, їх насправді нема
та і взагалі серед найдешевших пропозицій шалена кількість подібних фейків та проблемних квартир
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11608
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2714 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:35

Я на днях спілкувався з простими людьми.
Всі чекають закінчення війни і відкриття кордонів, щоб масово чухнути з пшенично-олійної страни крєпкіх бесхозяйствєнніков і клоунів-корупціонерів. Подалі від найменших в Європі зарплат і найбільшої корупції.
Хто буде розкупляти київські "неохрущі" і "хрущі" - для мене загадка. :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23242
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1756 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 14:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Франт, кто ж эти кордоны то откроет если выезд в один конец стоит столько куе и не дешевеет, и лОхи не заканчиваются, и ЕС насрать на незаконное ограничение пересечения госграницы???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5043
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12299123001230112302>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2525, 2526, 2527
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25264 16937151
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 20:42
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 5912094
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 63939
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.