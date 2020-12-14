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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12299123001230112302
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 16:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:Франт, кто ж эти кордоны то откроет если выезд в один конец стоит столько куе и не дешевеет, и лОхи не заканчиваются, и ЕС насрать на незаконное ограничение пересечения госграницы???
ти особисто поїдеш якщо кордони відкриють? і що там будеш робити?
усі ці байки про «усі виїдуть» вже підзадістали, відмінять пільги та виплати- народ навпаки повертатися буде

Багато виїдуть, багато повернуться, багато хто житиме на дві країни (самі мудрі почали до). А оті всі намагання гнати хвилю в один бік, байдуже в який, - це від того, що з конкретного місця сидіння видно лише одну складову цього процесу.
думаю хто хотів вже мав достатньо часу виїхати, хто вміє заробляти і має голову прекрасно розуміє що це краще робити дома
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:25

  kingkongovets написав:думаю хто хотів вже мав достатньо часу виїхати


ну да, выезд же всего 20к долларов стоит

Бетон понимает о чем я
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 12 тра, 2025 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:08

  kingkongovets написав:
gonchik74 написав:
  kingkongovets написав:Багато виїдуть, багато повернуться, багато хто житиме на дві країни (самі мудрі почали до). А оті всі намагання гнати хвилю в один бік, байдуже в який, - це від того, що з конкретного місця сидіння видно лише одну складову цього процесу.
думаю хто хотів вже мав достатньо часу виїхати, хто вміє заробляти і має голову прекрасно розуміє що це краще робити дома

Я ж і кажу - з вашого боку видно лише одну складову)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:14

  fox767676 написав:Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют

З того часу, як Ви рекламували Трієст, за моїми спостереженнями по subito, квадратний метр в ньому додав відсотків тридцять.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:23

gonchik74

То були довго-довгострокові плани на межі з мріею.
Чорногорія вже випала з обойми планів ((
На горизонті залишаються ( і наближаються) Туреччина з Болгаріею
Хоча там теж росте, принаймні Болгарія
Знаю що не фонтан, але як демісезонна дача та бекап норм.
fox767676
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