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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12300123011230212303
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 20:20

  fox767676 написав:Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют

Кажется вы говорили что у вас три новостроя 1К на русановке и рядом, в одном из которых вы живёте. Продавать что то из пула по факту перемирия и фиксации линий нынешних окопов будете или нет?
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 20:27

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Франт, кто ж эти кордоны то откроет если выезд в один конец стоит столько куе и не дешевеет, и лОхи не заканчиваются, и ЕС насрать на незаконное ограничение пересечения госграницы???
ти особисто поїдеш якщо кордони відкриють? і що там будеш робити?
усі ці байки про «усі виїдуть» вже підзадістали, відмінять пільги та виплати- народ навпаки повертатися буде

Не знаю, я только баранку и гипс могу крутить.
Мозги покупанам крутить проще.
В принципе моторы, трансмиссии и электрика в авто мне тоже интересна(не кузовные работы)
Но практика пока только за баранкой была.
Ты по диплому работал или нет? У тебя ж гуманитарное образование?
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 20:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:Франт, кто ж эти кордоны то откроет если выезд в один конец стоит столько куе и не дешевеет, и лОхи не заканчиваются, и ЕС насрать на незаконное ограничение пересечения госграницы???
ти особисто поїдеш якщо кордони відкриють? і що там будеш робити?
усі ці байки про «усі виїдуть» вже підзадістали, відмінять пільги та виплати- народ навпаки повертатися буде

Не знаю, я только баранку и гипс могу крутить.
Мозги покупанам крутить проще.
В принципе моторы, трансмиссии и электрика в авто мне тоже интересна(не кузовные работы)
Но практика пока только за баранкой была.
Ты по диплому работал или нет? У тебя ж гуманитарное образование?
я за освітою японіст-східнознавець, коли я повернувся після навчання в Київ такі були геть не потрібні, у підсумку за фахом я не працював жодного дня, але повноцінна совкова університетська гуманітарна освіта була недаремною, до речі найбільше в житті стало в пригоді те, чому нас навчали на військовій кафедрі, оце я дуже часто застосовую в житті
kingkongovets
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1
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 20:49

  Феодал написав:
  kingkongovets написав:думаю хто хотів вже мав достатньо часу виїхати


ну да, выезд же всего 20к долларов стоит

Бетон понимает о чем я

Коли був виїзд умовні 1К-2К-3К-4К-5К, то всі "выездуны" сиділи на попі ровно

Що підтверджує допис ККЦ
pesikot
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2
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 21:13

  барабашов написав:
  fox767676 написав:Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют

Кажется вы говорили что у вас три новостроя 1К на русановке и рядом, в одном из которых вы живёте. Продавать что то из пула по факту перемирия и фиксации линий нынешних окопов будете или нет?


Не совсем. Новострой один , не 1к.
Продавать буду гостинку рядом когда дойдет дело до покупки в теплых краях.

Новострой пока в перспективе 5 лет попридержу с расчетом что деревья подрастут, район благоустроится, ну и ясно будет что будет с родиной и мной лично
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 21:34

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:Франт, кто ж эти кордоны то откроет если выезд в один конец стоит столько куе и не дешевеет, и лОхи не заканчиваются, и ЕС насрать на незаконное ограничение пересечения госграницы???
ти особисто поїдеш якщо кордони відкриють? і що там будеш робити?
усі ці байки про «усі виїдуть» вже підзадістали, відмінять пільги та виплати- народ навпаки повертатися буде

Не знаю, я только баранку и гипс могу крутить.
Мозги покупанам крутить проще.
В принципе моторы, трансмиссии и электрика в авто мне тоже интересна(не кузовные работы)
Но практика пока только за баранкой была.
Ты по диплому работал или нет? У тебя ж гуманитарное образование?

Куплений диплом, як у Ківи
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 21:37

  kingkongovets написав:
барабашов написав:
  kingkongovets написав: ти особисто поїдеш якщо кордони відкриють? і що там будеш робити?
усі ці байки про «усі виїдуть» вже підзадістали, відмінять пільги та виплати- народ навпаки повертатися буде

Не знаю, я только баранку и гипс могу крутить.
Мозги покупанам крутить проще.
В принципе моторы, трансмиссии и электрика в авто мне тоже интересна(не кузовные работы)
Но практика пока только за баранкой была.
Ты по диплому работал или нет? У тебя ж гуманитарное образование?
я за освітою японіст-східнознавець, коли я повернувся після навчання в Київ такі були геть не потрібні, у підсумку за фахом я не працював жодного дня, але повноцінна совкова університетська гуманітарна освіта була недаремною, до речі найбільше в житті стало в пригоді те, чому нас навчали на військовій кафедрі, оце я дуже часто застосовую в житті

Перепрошую, таксист-японіст?
Чи ліфтьор-японіст?

Хотаб, у вас хороший нюх на таксистів.
Принюхайтесь, будь ласка - воно???
Frant
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