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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 тра, 2025 08:29
kingkongovets написав:
я за освітою японіст-східнознавець, коли я повернувся після навчання в Київ такі були геть не потрібні, у підсумку за фахом я не працював жодного дня, але повноцінна совкова університетська гуманітарна освіта була недаремною, до речі найбільше в житті стало в пригоді те, чому нас навчали на військовій кафедрі, оце я дуже часто застосовую в житті
ПТУ ім. Мішки Япончика?
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Додано: Вів 13 тра, 2025 08:36
kingkongovets написав: Феодал написав: kingkongovets написав:
думаю хто хотів вже мав достатньо часу виїхати
ну да, выезд же всего 20к долларов стоит
Бетон понимает о чем я
особисто вас стримує лише ця космічна двадцатка? а через тису - нє, очко жимжим?)
1. ці 20к будуть не зайвими для тих хто починає нове життя в іншій країні
2. тиса - відпадає з багатьох причин
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