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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12301123021230312304
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 08:29

  kingkongovets написав:я за освітою японіст-східнознавець, коли я повернувся після навчання в Київ такі були геть не потрібні, у підсумку за фахом я не працював жодного дня, але повноцінна совкова університетська гуманітарна освіта була недаремною, до речі найбільше в житті стало в пригоді те, чому нас навчали на військовій кафедрі, оце я дуже часто застосовую в житті

ПТУ ім. Мішки Япончика?
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 08:36

  kingkongovets написав:
Феодал написав:
  kingkongovets написав:думаю хто хотів вже мав достатньо часу виїхати


ну да, выезд же всего 20к долларов стоит

Бетон понимает о чем я
особисто вас стримує лише ця космічна двадцатка? а через тису - нє, очко жимжим?)

1. ці 20к будуть не зайвими для тих хто починає нове життя в іншій країні
2. тиса - відпадає з багатьох причин
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