|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 тра, 2025 20:20
fox767676 написав:
Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют
Кажется вы говорили что у вас три новостроя 1К на русановке и рядом, в одном из которых вы живёте. Продавать что то из пула по факту перемирия и фиксации линий нынешних окопов будете или нет?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5042
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 12 тра, 2025 20:27
kingkongovets написав:
барабашов написав:Франт, кто ж эти кордоны то откроет если выезд в один конец стоит столько куе и не дешевеет, и лОхи не заканчиваются, и ЕС насрать на незаконное ограничение пересечения госграницы???
ти особисто поїдеш якщо кордони відкриють? і що там будеш робити?
усі ці байки про «усі виїдуть» вже підзадістали, відмінять пільги та виплати- народ навпаки повертатися буде
Не знаю, я только баранку и гипс могу крутить.
Мозги покупанам крутить проще.
В принципе моторы, трансмиссии и электрика в авто мне тоже интересна(не кузовные работы)
Но практика пока только за баранкой была.
Ты по диплому работал или нет? У тебя ж гуманитарное образование?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5042
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 12 тра, 2025 20:32
барабашов написав: kingkongovets написав:
барабашов написав:Франт, кто ж эти кордоны то откроет если выезд в один конец стоит столько куе и не дешевеет, и лОхи не заканчиваются, и ЕС насрать на незаконное ограничение пересечения госграницы???
ти особисто поїдеш якщо кордони відкриють? і що там будеш робити?
усі ці байки про «усі виїдуть» вже підзадістали, відмінять пільги та виплати- народ навпаки повертатися буде
Не знаю, я только баранку и гипс могу крутить.
Мозги покупанам крутить проще.
В принципе моторы, трансмиссии и электрика в авто мне тоже интересна(не кузовные работы)
Но практика пока только за баранкой была.
Ты по диплому работал или нет? У тебя ж гуманитарное образование?
я за освітою японіст-східнознавець, коли я повернувся після навчання в Київ такі були геть не потрібні, у підсумку за фахом я не працював жодного дня, але повноцінна совкова університетська гуманітарна освіта була недаремною, до речі найбільше в житті стало в пригоді те, чому нас навчали на військовій кафедрі, оце я дуже часто застосовую в житті
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11616
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2715 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 12 тра, 2025 20:49
Феодал написав: kingkongovets написав:
думаю хто хотів вже мав достатньо часу виїхати
ну да, выезд же всего 20к долларов стоит
Бетон понимает о чем я
Коли був виїзд умовні 1К-2К-3К-4К-5К, то всі "выездуны" сиділи на попі ровно
Що підтверджує допис ККЦ
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11173
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 12 тра, 2025 21:13
барабашов написав: fox767676 написав:
Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют
Кажется вы говорили что у вас три новостроя 1К на русановке и рядом, в одном из которых вы живёте. Продавать что то из пула по факту перемирия и фиксации линий нынешних окопов будете или нет?
Не совсем. Новострой один , не 1к.
Продавать буду гостинку рядом когда дойдет дело до покупки в теплых краях.
Новострой пока в перспективе 5 лет попридержу с расчетом что деревья подрастут, район благоустроится, ну и ясно будет что будет с родиной и мной лично
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3615
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 тра, 2025 07:57
Можливо вже бачили відео про Джоні американця який купує квартири то в Харкові то в Києві.
Куплена чергова квартира в Києві на Подолі за 55 тис. З 23 звилини.
Як на мене краще б придбав в Варшавському
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2581
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3026 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 13 тра, 2025 07:58
іноземців цікавить саме історичний центр, а не говнобуди в єпенях
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11616
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2715 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 13 тра, 2025 08:22
fox767676 написав:
Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют
заробітчани так і жили, і що їм це дало?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39509
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 13 тра, 2025 08:29
kingkongovets написав:
я за освітою японіст-східнознавець, коли я повернувся після навчання в Київ такі були геть не потрібні, у підсумку за фахом я не працював жодного дня, але повноцінна совкова університетська гуманітарна освіта була недаремною, до речі найбільше в житті стало в пригоді те, чому нас навчали на військовій кафедрі, оце я дуже часто застосовую в житті
ПТУ ім. Мішки Япончика?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23243
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1756 раз.
- Подякували: 2575 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 тра, 2025 08:36
kingkongovets написав: Феодал написав: kingkongovets написав:
думаю хто хотів вже мав достатньо часу виїхати
ну да, выезд же всего 20к долларов стоит
Бетон понимает о чем я
особисто вас стримує лише ця космічна двадцатка? а через тису - нє, очко жимжим?)
1. ці 20к будуть не зайвими для тих хто починає нове життя в іншій країні
2. тиса - відпадає з багатьох причин
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 539
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25264
|16938718
|
|
|1380
|5913022
|
|
|3
|64065
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|