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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12302123031230412305>
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 08:39

  pesikot написав:
  Феодал написав:
  kingkongovets написав:думаю хто хотів вже мав достатньо часу виїхати


ну да, выезд же всего 20к долларов стоит

Бетон понимает о чем я

Коли був виїзд умовні 1К-2К-3К-4К-5К, то всі "выездуны" сиділи на попі ровно

Що підтверджує допис ККЦ

Багато хто очікував що у людей вистачить мудрості завершити її раніше
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 08:45

  Феодал написав:
  kingkongovets написав:
Феодал написав:

ну да, выезд же всего 20к долларов стоит

Бетон понимает о чем я
особисто вас стримує лише ця космічна двадцатка? а через тису - нє, очко жимжим?)

1. ці 20к будуть не зайвими для тих хто починає нове життя в іншій країні
2. тиса - відпадає з багатьох причин

Зараз популярный напрям на Білорусь.
Але теж вже перекривається ДПСУшниками.
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 08:53

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:1. ці 20к будуть не зайвими для тих хто починає нове життя в іншій країні
2. тиса - відпадає з багатьох причин
я не відчуваю жодної поваги, або співчуття до сцикливих ухилянтів, але тут все максимально просто - хто хоче той робе, а хто не хоче той постійно шукає причини

та й на подорожчаннях нерухомості той же ж фокс за його словами вже втратив більше
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 08:59

  flyman написав:
  fox767676 написав:Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют

заробітчани так і жили, і що їм це дало?

Можливість щось заробити. На відміну від пшенично-олійної території з найменшими ЗП в Європі. Тут пересічний реально майже нічого не заробить.
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 09:22

  kingkongovets написав:
Феодал написав:1. ці 20к будуть не зайвими для тих хто починає нове життя в іншій країні
2. тиса - відпадає з багатьох причин
я не відчуваю жодної поваги, або співчуття до сцикливих ухилянтів, але тут все максимально просто - хто хоче той робе, а хто не хоче той постійно шукає причини

может они просто умные, а не сцыкливые, и ты не можешь их понять? :D
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 09:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:
  kingkongovets написав:
Феодал написав:1. ці 20к будуть не зайвими для тих хто починає нове життя в іншій країні
2. тиса - відпадає з багатьох причин
я не відчуваю жодної поваги, або співчуття до сцикливих ухилянтів, але тут все максимально просто - хто хоче той робе, а хто не хоче той постійно шукає причини

может они просто умные, а не сцыкливые, и ты не можешь их понять? :D
були б вони розумні - мовчали би і сиділи тихо, не льсти собі
в униканні конституційного обовʼязку одночасно з голосним обсиранням і знецінюванням батьківщини нема ані розуму, ані елементарної логіки
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 09:28

kingkongovets написав:і той же ж фокс за його словами вже втратив більше


Я нічого не втратив
Писав Болгарія\Тереччина - значно наблизився
Якщо б жив в оренді у Хорватії\Іспаніїї
навряд чи би наблизився
тому і скирдую поки тут
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 13 тра, 2025 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 09:29

  flyman написав:
  fox767676 написав:Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют

заробітчани так і жили, і що їм це дало?

Заробітчани не жили, вони заробляли там, тратили в Україні. Жили на дві країни - це значить мали там нерухомість, підстави для перебування. Типу купівлі в Португалії, Іспанії хати під золоту візу, тощо.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 09:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  kingkongovets написав:іноземців цікавить саме історичний центр, а не говнобуди в єпенях



для тих іноземців Україна вкдчюно з історичними центрами - суцільні іпеня , як для тебе ЛБ
екстрим-екзотика
куплять побавитись замість москви чи ялти
більшість їх нерухомості в нормальних країнах
томи не бризжи слиною коли українці теж хочуть якоїсь стабільності
поки в Україні такі як ви на щось вплливають - подальша деградація неминуча
я слиною на відміну від вас не бризкаю, це у вас ротяки не закриваються в обсиранні держави, а мотиви іноземців мене мало цікавлять, я просто фіксую їх ціленаправлені дії

зи: «такі як ми» - це які? а ну дай визначення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 09:35

  gonchik74 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют

заробітчани так і жили, і що їм це дало?

Заробітчани не жили, вони заробляли там, тратили в Україні. Жили на дві країни - це значить мали там нерухомість, підстави для перебування. Типу купівлі в Португалії, Іспанії хати під золоту візу, тощо.


це так
крім того нема гарантії що з флаймана знов заробітчанина не зроблять
внесуть контрагенти Україну у БлекЛіст, тоді і вибору не залишиться у власне чи в аренду їхати
fox767676
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