|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 тра, 2025 08:39
pesikot написав: Феодал написав: kingkongovets написав:
думаю хто хотів вже мав достатньо часу виїхати
ну да, выезд же всего 20к долларов стоит
Бетон понимает о чем я
Коли був виїзд умовні 1К-2К-3К-4К-5К, то всі "выездуны" сиділи на попі ровно
Що підтверджує допис ККЦ
Багато хто очікував що у людей вистачить мудрості завершити її раніше
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 539
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 13 тра, 2025 08:45
Феодал написав: kingkongovets написав:
Феодал написав:
ну да, выезд же всего 20к долларов стоит
Бетон понимает о чем я
особисто вас стримує лише ця космічна двадцатка? а через тису - нє, очко жимжим?)
1. ці 20к будуть не зайвими для тих хто починає нове життя в іншій країні
2. тиса - відпадає з багатьох причин
Зараз популярный напрям на Білорусь.
Але теж вже перекривається ДПСУшниками.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3458
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 13 тра, 2025 08:53
Феодал написав:1. ці 20к будуть не зайвими для тих хто починає нове життя в іншій країні
2. тиса - відпадає з багатьох причин
я не відчуваю жодної поваги, або співчуття до сцикливих ухилянтів, але тут все максимально просто - хто хоче той робе, а хто не хоче той постійно шукає причини
та й на подорожчаннях нерухомості той же ж фокс за його словами вже втратив більше
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11616
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2715 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 13 тра, 2025 08:59
flyman написав: fox767676 написав:
Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют
заробітчани так і жили, і що їм це дало?
Можливість щось заробити. На відміну від пшенично-олійної території з найменшими ЗП в Європі. Тут пересічний реально майже нічого не заробить.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23243
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1756 раз.
- Подякували: 2575 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 тра, 2025 09:22
kingkongovets написав:
Феодал написав:1. ці 20к будуть не зайвими для тих хто починає нове життя в іншій країні
2. тиса - відпадає з багатьох причин
я не відчуваю жодної поваги, або співчуття до сцикливих ухилянтів, але тут все максимально просто - хто хоче той робе, а хто не хоче той постійно шукає причини
может они просто умные, а не сцыкливые, и ты не можешь их понять?
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 539
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 13 тра, 2025 09:24
Феодал написав: kingkongovets написав:
Феодал написав:1. ці 20к будуть не зайвими для тих хто починає нове життя в іншій країні
2. тиса - відпадає з багатьох причин
я не відчуваю жодної поваги, або співчуття до сцикливих ухилянтів, але тут все максимально просто - хто хоче той робе, а хто не хоче той постійно шукає причини
может они просто умные, а не сцыкливые, и ты не можешь их понять?
були б вони розумні - мовчали би і сиділи тихо, не льсти собі
в униканні конституційного обовʼязку одночасно з голосним обсиранням і знецінюванням батьківщини нема ані розуму, ані елементарної логіки
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11616
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2715 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 13 тра, 2025 09:28
kingkongovets написав:і той же ж фокс за його словами вже втратив більше
Я нічого не втратив
Писав Болгарія\Тереччина - значно наблизився
Якщо б жив в оренді у Хорватії\Іспаніїї
навряд чи би наблизився
тому і скирдую поки тут
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 13 тра, 2025 09:33, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3615
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 тра, 2025 09:29
flyman написав: fox767676 написав:
Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют
заробітчани так і жили, і що їм це дало?
Заробітчани не жили, вони заробляли там, тратили в Україні. Жили на дві країни - це значить мали там нерухомість, підстави для перебування. Типу купівлі в Португалії, Іспанії хати під золоту візу, тощо.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 980
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 тра, 2025 09:32
fox767676 написав: kingkongovets написав:
іноземців цікавить саме історичний центр, а не говнобуди в єпенях
для тих іноземців Україна вкдчюно з історичними центрами - суцільні іпеня , як для тебе ЛБ
екстрим-екзотика
куплять побавитись замість москви чи ялти
більшість їх нерухомості в нормальних країнах
томи не бризжи слиною коли українці теж хочуть якоїсь стабільності
поки в Україні такі як ви на щось вплливають - подальша деградація неминуча
я слиною на відміну від вас не бризкаю, це у вас ротяки не закриваються в обсиранні держави, а мотиви іноземців мене мало цікавлять, я просто фіксую їх ціленаправлені дії
зи: «такі як ми» - це які? а ну дай визначення
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11616
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2715 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 13 тра, 2025 09:35
gonchik74 написав: flyman написав: fox767676 написав:
Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют
заробітчани так і жили, і що їм це дало?
Заробітчани не жили, вони заробляли там, тратили в Україні. Жили на дві країни - це значить мали там нерухомість, підстави для перебування. Типу купівлі в Португалії, Іспанії хати під золоту візу, тощо.
це так
крім того нема гарантії що з флаймана знов заробітчанина не зроблять
внесуть контрагенти Україну у БлекЛіст, тоді і вибору не залишиться у власне чи в аренду їхати
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3615
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25264
|16938719
|
|
|1380
|5913022
|
|
|3
|64065
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|