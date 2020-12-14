Можливо вже бачили відео про Джоні американця який купує квартири то в Харкові то в Києві.
Куплена чергова квартира в Києві на Подолі за 55 тис. З 23 звилини.
Як на мене краще б придбав в Варшавському
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Додано: Вів 13 тра, 2025 07:57
Можливо вже бачили відео про Джоні американця який купує квартири то в Харкові то в Києві.
Куплена чергова квартира в Києві на Подолі за 55 тис. З 23 звилини.
Як на мене краще б придбав в Варшавському
Додано: Вів 13 тра, 2025 07:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
іноземців цікавить саме історичний центр
Додано: Вів 13 тра, 2025 08:22
Додано: Вів 13 тра, 2025 09:29
Заробітчани не жили, вони заробляли там, тратили в Україні. Жили на дві країни - це значить мали там нерухомість, підстави для перебування. Типу купівлі в Португалії, Іспанії хати під золоту візу, тощо.
Додано: Вів 13 тра, 2025 09:35
це так
крім того нема гарантії що з флаймана знов заробітчанина не зроблять
внесуть контрагенти Україну у БлекЛіст, тоді і вибору не залишиться у власне чи в аренду їхати
Додано: Вів 13 тра, 2025 12:26
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
флайман такий мутний, що я взагалі не впевнений що він має постійну роботу
а по- друге я маю великі сумніви, що він буде окружати кавалірками умовні Лісабон, або Мадрид
зи: так хто такі «такі як ми», я так і не почув відповіді?
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