Можливо вже бачили відео про Джоні американця який купує квартири то в Харкові то в Києві.
Куплена чергова квартира в Києві на Подолі за 55 тис. З 23 звилини.
Як на мене краще б придбав в Варшавському
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Додано: Вів 13 тра, 2025 07:57
Можливо вже бачили відео про Джоні американця який купує квартири то в Харкові то в Києві.
Куплена чергова квартира в Києві на Подолі за 55 тис. З 23 звилини.
Як на мене краще б придбав в Варшавському
Додано: Вів 13 тра, 2025 07:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
іноземців цікавить саме історичний центр
Додано: Вів 13 тра, 2025 08:22
Додано: Вів 13 тра, 2025 09:29
Заробітчани не жили, вони заробляли там, тратили в Україні. Жили на дві країни - це значить мали там нерухомість, підстави для перебування. Типу купівлі в Португалії, Іспанії хати під золоту візу, тощо.
Додано: Вів 13 тра, 2025 09:35
це так
крім того нема гарантії що з флаймана знов заробітчанина не зроблять
внесуть контрагенти Україну у БлекЛіст, тоді і вибору не залишиться у власне чи в аренду їхати
Додано: Вів 13 тра, 2025 12:26
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
флайман такий мутний, що я взагалі не впевнений що він має постійну роботу
а по- друге я маю великі сумніви, що він буде окружати кавалірками умовні Лісабон, або Мадрид
Додано: Сер 14 тра, 2025 08:29
Я купив би квартиру в Пакистані, в тому ж Карачі або в їхній столиці.
Нормальна країна, з повноцінною елітою. Небагата, але не має проблем з населенням і з елітою - грамотно керують, справжні хазяїни. Створили власну атомну бомбу, мають далекобійне ракетне озброєння. На відміну від пшенично-олійних охлократів, які реально, крім дерибану і крадіжок, нічого не вміють.
Додано: Сер 14 тра, 2025 08:53
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