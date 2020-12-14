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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12299123001230112302
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 07:57

Можливо вже бачили відео про Джоні американця який купує квартири то в Харкові то в Києві.


Куплена чергова квартира в Києві на Подолі за 55 тис. З 23 звилини.
Як на мене краще б придбав в Варшавському
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 07:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

іноземців цікавить саме історичний центр
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 08:22

  fox767676 написав:Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют

заробітчани так і жили, і що їм це дало?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 09:29

  flyman написав:
  fox767676 написав:Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют

заробітчани так і жили, і що їм це дало?

Заробітчани не жили, вони заробляли там, тратили в Україні. Жили на дві країни - це значить мали там нерухомість, підстави для перебування. Типу купівлі в Португалії, Іспанії хати під золоту візу, тощо.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 09:35

  gonchik74 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют

заробітчани так і жили, і що їм це дало?

Заробітчани не жили, вони заробляли там, тратили в Україні. Жили на дві країни - це значить мали там нерухомість, підстави для перебування. Типу купівлі в Португалії, Іспанії хати під золоту візу, тощо.


це так
крім того нема гарантії що з флаймана знов заробітчанина не зроблять
внесуть контрагенти Україну у БлекЛіст, тоді і вибору не залишиться у власне чи в аренду їхати
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 12:26

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:це так
крім того нема гарантії що з флаймана знов заробітчанина не зроблять
внесуть контрагенти Україну у БлекЛіст, тоді і вибору не залишиться у власне чи в аренду їхати
флайман такий мутний, що я взагалі не впевнений що він має постійну роботу
а по- друге я маю великі сумніви, що він буде окружати кавалірками умовні Лісабон, або Мадрид
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 08:29

  Хомякоид написав:Можливо вже бачили відео про Джоні американця який купує квартири то в Харкові то в Києві.

Куплена чергова квартира в Києві на Подолі за 55 тис. З 23 звилини.
Як на мене краще б придбав в Варшавському

Я купив би квартиру в Пакистані, в тому ж Карачі або в їхній столиці.
Нормальна країна, з повноцінною елітою. Небагата, але не має проблем з населенням і з елітою - грамотно керують, справжні хазяїни. Створили власну атомну бомбу, мають далекобійне ракетне озброєння. На відміну від пшенично-олійних охлократів, які реально, крім дерибану і крадіжок, нічого не вміють.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 08:53

  Хомякоид написав:Можливо вже бачили відео про Джоні американця який купує квартири то в Харкові то в Києві.


Куплена чергова квартира в Києві на Подолі за 55 тис. З 23 звилини.
Як на мене краще б придбав в Варшавському

Уже 70 куе однухи
Бетон
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