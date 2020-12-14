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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 тра, 2025 07:57
Можливо вже бачили відео про Джоні американця який купує квартири то в Харкові то в Києві.
Куплена чергова квартира в Києві на Подолі за 55 тис. З 23 звилини.
Як на мене краще б придбав в Варшавському
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Хомякоид
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Додано: Вів 13 тра, 2025 07:58
іноземців цікавить саме історичний центр
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kingkongovets
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Додано: Вів 13 тра, 2025 08:22
fox767676 написав:
Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют
заробітчани так і жили, і що їм це дало?
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flyman
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Додано: Вів 13 тра, 2025 09:29
flyman написав: fox767676 написав:
Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют
заробітчани так і жили, і що їм це дало?
Заробітчани не жили, вони заробляли там, тратили в Україні. Жили на дві країни - це значить мали там нерухомість, підстави для перебування. Типу купівлі в Португалії, Іспанії хати під золоту візу, тощо.
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gonchik74
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Додано: Вів 13 тра, 2025 09:35
gonchik74 написав: flyman написав: fox767676 написав:
Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют
заробітчани так і жили, і що їм це дало?
Заробітчани не жили, вони заробляли там, тратили в Україні. Жили на дві країни - це значить мали там нерухомість, підстави для перебування. Типу купівлі в Португалії, Іспанії хати під золоту візу, тощо.
це так
крім того нема гарантії що з флаймана знов заробітчанина не зроблять
внесуть контрагенти Україну у БлекЛіст, тоді і вибору не залишиться у власне чи в аренду їхати
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fox767676
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Додано: Вів 13 тра, 2025 12:26
fox767676 написав:це так
крім того нема гарантії що з флаймана знов заробітчанина не зроблять
внесуть контрагенти Україну у БлекЛіст, тоді і вибору не залишиться у власне чи в аренду їхати
флайман такий мутний, що я взагалі не впевнений що він має постійну роботу
а по- друге я маю великі сумніви, що він буде окружати кавалірками умовні Лісабон, або Мадрид
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Додано: Сер 14 тра, 2025 08:53
Хомякоид написав:
Можливо вже бачили відео про Джоні американця який купує квартири то в Харкові то в Києві.
Куплена чергова квартира в Києві на Подолі за 55 тис. З 23 звилини.
Як на мене краще б придбав в Варшавському
Уже 70 куе однухи
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Бетон
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Додано: Сер 14 тра, 2025 10:30
Бетон написав: Хомякоид написав:
Можливо вже бачили відео про Джоні американця який купує квартири то в Харкові то в Києві.
Куплена чергова квартира в Києві на Подолі за 55 тис. З 23 звилини.
Як на мене краще б придбав в Варшавському
Уже 70 куе однухи
1500 за метр без ремонта? С документами и естественно введённая в эксплуатацию(вода,свет 2х тарифный)?
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барабашов
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