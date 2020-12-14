Всем привет! забыл свой старый логин , поэтому пишу ещё с более старого
Интересует следущее:
1.Актуальный прайс лист на Республику и Юнит ( как и информация по возможным проблемам с ними)
2. Что ещё из подобного посмотреть ( с ценами )
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 тра, 2025 13:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Всем привет! забыл свой старый логин , поэтому пишу ещё с более старого
Интересует следущее:
1.Актуальный прайс лист на Республику и Юнит ( как и информация по возможным проблемам с ними)
2. Что ещё из подобного посмотреть ( с ценами )
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