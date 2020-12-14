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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12303123041230512306
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 13:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Всем привет! забыл свой старый логин , поэтому пишу ещё с более старого :)
Интересует следущее:
1.Актуальный прайс лист на Республику и Юнит ( как и информация по возможным проблемам с ними)
2. Что ещё из подобного посмотреть ( с ценами )
f_ondombang
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 19:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ты давай не умничай, демьян, а покажи пример. Купи тринити, сделай ремонт.
Я как нибудь сам разберусь со своей недвигой
Зависть- плохая, разрушающая эмоция
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 19:12

  f_ondombang написав:Всем привет! забыл свой старый логин , поэтому пишу ещё с более старого :)
Интересует следущее:
1.Актуальный прайс лист на Республику и Юнит ( как и информация по возможным проблемам с ними)
2. Что ещё из подобного посмотреть ( с ценами )

Пол года назад я нашёл 70м2 в юнит за 130 куе. Да, это второй этаж, неликвид, но всё же. Нужно было брать. Под аренду неплохо.
Но в свете прилётов по заводу, от юнит многие отговаривают. Перед самой покупкой, выбило все окна в здании возле юнита
Республика имхо, вообще ошибка природы. Гнуть такую цену за, грубо говоря, гатное, нужно быть не в себе
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 19:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  f_ondombang написав:Всем привет! забыл свой старый логин , поэтому пишу ещё с более старого :)
Интересует следущее:
1.Актуальный прайс лист на Республику и Юнит ( как и информация по возможным проблемам с ними)
2. Что ещё из подобного посмотреть ( с ценами )

Пол года назад я нашёл 70м2 в юнит за 130 куе. Да, это второй этаж, неликвид, но всё же. Нужно было брать. Под аренду неплохо.
Но в свете прилётов по заводу, от юнит многие отговаривают. Перед самой покупкой, выбило все окна в здании возле юнита
Республика имхо, вообще ошибка природы. Гнуть такую цену за, грубо говоря, гатное, нужно быть не в себе
та в Юнітє локація шлак
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 19:18

  kingkongovets написав:
Бетон написав:
  f_ondombang написав:Всем привет! забыл свой старый логин , поэтому пишу ещё с более старого :)
Интересует следущее:
1.Актуальный прайс лист на Республику и Юнит ( как и информация по возможным проблемам с ними)
2. Что ещё из подобного посмотреть ( с ценами )

Пол года назад я нашёл 70м2 в юнит за 130 куе. Да, это второй этаж, неликвид, но всё же. Нужно было брать. Под аренду неплохо.
Но в свете прилётов по заводу, от юнит многие отговаривают. Перед самой покупкой, выбило все окна в здании возле юнита
Республика имхо, вообще ошибка природы. Гнуть такую цену за, грубо говоря, гатное, нужно быть не в себе
та в Юнітє локація шлак

Та капець, шо юніт шо республіка.
Помню час с республики выезжал
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 21:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Почему целый час?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 21:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Почему целый час?
тому що в ніконовських «містах у місті» де тобі продають «простір» затори на теріторії комплексів - звичайна справа
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 22:16

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Почему целый час?
тому що в ніконовських «містах у місті» де тобі продають «простір» затори на теріторії комплексів - звичайна справа

А де є краще?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 22:55

  Investor_K написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:Почему целый час?
тому що в ніконовських «містах у місті» де тобі продають «простір» затори на теріторії комплексів - звичайна справа

А де є краще?

Вам зачем?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 00:18

  Investor_K написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:Почему целый час?
тому що в ніконовських «містах у місті» де тобі продають «простір» затори на теріторії комплексів - звичайна справа

А де є краще?

в раю
Frant
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