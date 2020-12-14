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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 тра, 2025 13:03
Всем привет! забыл свой старый логин , поэтому пишу ещё с более старого
Интересует следущее:
1.Актуальный прайс лист на Республику и Юнит ( как и информация по возможным проблемам с ними)
2. Что ещё из подобного посмотреть ( с ценами )
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f_ondombang
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Додано: Суб 17 тра, 2025 19:08
Ты давай не умничай, демьян, а покажи пример. Купи тринити, сделай ремонт.
Я как нибудь сам разберусь со своей недвигой
Зависть- плохая, разрушающая эмоция
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Бетон
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Додано: Суб 17 тра, 2025 19:12
f_ondombang написав:
Всем привет! забыл свой старый логин , поэтому пишу ещё с более старого
Интересует следущее:
1.Актуальный прайс лист на Республику и Юнит ( как и информация по возможным проблемам с ними)
2. Что ещё из подобного посмотреть ( с ценами )
Пол года назад я нашёл 70м2 в юнит за 130 куе. Да, это второй этаж, неликвид, но всё же. Нужно было брать. Под аренду неплохо.
Но в свете прилётов по заводу, от юнит многие отговаривают. Перед самой покупкой, выбило все окна в здании возле юнита
Республика имхо, вообще ошибка природы. Гнуть такую цену за, грубо говоря, гатное, нужно быть не в себе
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Бетон
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Додано: Суб 17 тра, 2025 19:15
Бетон написав: f_ondombang написав:
Всем привет! забыл свой старый логин , поэтому пишу ещё с более старого
Интересует следущее:
1.Актуальный прайс лист на Республику и Юнит ( как и информация по возможным проблемам с ними)
2. Что ещё из подобного посмотреть ( с ценами )
Пол года назад я нашёл 70м2 в юнит за 130 куе. Да, это второй этаж, неликвид, но всё же. Нужно было брать. Под аренду неплохо.
Но в свете прилётов по заводу, от юнит многие отговаривают. Перед самой покупкой, выбило все окна в здании возле юнита
Республика имхо, вообще ошибка природы. Гнуть такую цену за, грубо говоря, гатное, нужно быть не в себе
та в Юнітє локація шлак
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kingkongovets
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Додано: Суб 17 тра, 2025 19:18
kingkongovets написав: Бетон написав: f_ondombang написав:
Всем привет! забыл свой старый логин , поэтому пишу ещё с более старого
Интересует следущее:
1.Актуальный прайс лист на Республику и Юнит ( как и информация по возможным проблемам с ними)
2. Что ещё из подобного посмотреть ( с ценами )
Пол года назад я нашёл 70м2 в юнит за 130 куе. Да, это второй этаж, неликвид, но всё же. Нужно было брать. Под аренду неплохо.
Но в свете прилётов по заводу, от юнит многие отговаривают. Перед самой покупкой, выбило все окна в здании возле юнита
Республика имхо, вообще ошибка природы. Гнуть такую цену за, грубо говоря, гатное, нужно быть не в себе
та в Юнітє локація шлак
Та капець, шо юніт шо республіка.
Помню час с республики выезжал
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Бетон
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Додано: Суб 17 тра, 2025 21:20
Почему целый час?
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барабашов
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Додано: Суб 17 тра, 2025 21:38
барабашов написав:Почему целый час?
тому що в ніконовських «містах у місті» де тобі продають «простір» затори на теріторії комплексів - звичайна справа
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Додано: Суб 17 тра, 2025 22:16
kingkongovets написав:
барабашов написав:Почему целый час?
тому що в ніконовських «містах у місті» де тобі продають «простір» затори на теріторії комплексів - звичайна справа
А де є краще?
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Додано: Суб 17 тра, 2025 22:55
Investor_K написав: kingkongovets написав:
барабашов написав:Почему целый час?
тому що в ніконовських «містах у місті» де тобі продають «простір» затори на теріторії комплексів - звичайна справа
А де є краще?
Вам зачем?
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Додано: Нед 18 тра, 2025 00:18
Investor_K написав: kingkongovets написав:
барабашов написав:Почему целый час?
тому що в ніконовських «містах у місті» де тобі продають «простір» затори на теріторії комплексів - звичайна справа
А де є краще?
в раю
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