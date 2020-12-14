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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12305123061230712308
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 23:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

да прям там, серьёзные все такие. решалы

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Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 23:19

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  Прохожий написав:сколько в Варшаве стоит аналог Тринити за м2?

Выпусти меня, я тебе всё расскажу))
И покажу

Ты не можешь определится, сколько стоит электроэнергия в Варшаве

Тебя, что выпускай, что нет.

В цифрах ты постоянно путаешься, как ты вообще можешь что-то проектировать ?
Где правильные расчетные цифры - это основа

То є звичайний балабол, рил-новобудівець. Теорію будівництва - він не знає, зовсім не знає. Просто звиздюк.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 00:07

  Бетон написав:да прям там, серьёзные все такие. решалы

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Бетон!!!
289<1452...
Я зрозуміла нарешті прорахунок!!! і ще ж не забуваємо, у Польщі електроенергія більш гарної якості на додачу, в Україні її розбавляють або несвіжа )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 00:17

  Бетон написав:да прям там, серьёзные все такие. решалы

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За 313 квтгод рахунок 289 злот?
Ну не 25 євроцентів як в гешпанопортугаліях, але ж 10 грн/квт десь буде…
Hotab
 
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