Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 тра, 2025 23:03
да прям там, серьёзные все такие. решалы
Бетон
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Додано: Нед 18 тра, 2025 23:19
pesikot написав: Бетон написав: Прохожий написав:
сколько в Варшаве стоит аналог Тринити за м2?
Выпусти меня, я тебе всё расскажу))
И покажу
Ты не можешь определится, сколько стоит электроэнергия в Варшаве
Тебя, что выпускай, что нет.
В цифрах ты постоянно путаешься, как ты вообще можешь что-то проектировать ?
Где правильные расчетные цифры - это основа
То є звичайний балабол, рил-новобудівець. Теорію будівництва - він не знає, зовсім не знає. Просто звиздюк.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 00:07
Бетон написав:
да прям там, серьёзные все такие. решалы
Бетон!!!
289<1452...
Я зрозуміла нарешті прорахунок!!! і ще ж не забуваємо, у Польщі електроенергія більш гарної якості на додачу, в Україні її розбавляють або несвіжа )))
stm
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Додано: Пон 19 тра, 2025 00:17
Бетон написав:
да прям там, серьёзные все такие. решалы
За 313 квтгод рахунок 289 злот?
Ну не 25 євроцентів як в гешпанопортугаліях, але ж 10 грн/квт десь буде…
Hotab
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