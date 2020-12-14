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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12305123061230712308
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 00:17

  Бетон написав:да прям там, серьёзные все такие. решалы

Зображення

За 313 квтгод рахунок 289 злот?
Ну не 25 євроцентів як в гешпанопортугаліях, але ж 10 грн/квт десь буде…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 08:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

хроніки ніщеброда за минулий тиждень.
фільтр в діапазоні 27-34к за 1к в іпенях
тільки свіжедодані.

3 цікаві обяви, 2 просмотри. 0 квартир куплено

1.ша.
1й поверх, косметика. але якісь мутки з довєркою, задатком. параша має торцеву стіну, і свіжопокрашена фарбою. тобто через 2 роки попадос на капремонт санвузла, утеплення зовнішньої стіни, заміну вікон.

така собі інвестиція. вирішили не брати.


2га.
шулявка, гарна ціна, але наглухо відбитий дід продаван (представник власника)
зустрів в обіссяних (реально мокрих) штанях в області пісюна, і мав якісь дивні поняття.
ми були перші на перегляді, і зголосилися на купівлю. але дідо заявиви, шо він нам не продасть. бо обіцяв ще показати іншим.

через три годни вже не брав слухавку, а ще через годниу повідомив шо вже взяв задаток (хоча ми теж з задатком були) і отримав кращу пропозицію.
цифру так і не назвав, але вихідний день нам просрав.


3тя
ну і в суботу ввечері вилізла на олх гарна хата на березняках, від власника. зателефонували зранку в неділю, там якась нєрвна тьотя сказала шо вона на роботі і їй нема коли розмовляти. вже через годину ця хата була вже від ріелтора на іншому сайті з комісією ШІСТЬ відсотків, і ввечері остаточно видалена.



ітого.
цей тиждень був трохи результативніший за попередній (тоді було 3 обяви, 0 переглядів)по вартості більш-менш стабільно, моливо щось десь навіть подешевшало, але то дуже субєктивно.
хати за смачні 27к в сраках всесвіту типу корчуватого або зрощувальній висять вже пару тижнів. не беруть. неадекватні гостінки по 32-35 теж висять довго.
28-30 діапазон якшо в норм стані - там життя є
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:20

  stm написав:
  Бетон написав:да прям там, серьёзные все такие. решалы

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Бетон!!!
289<1452...
Я зрозуміла нарешті прорахунок!!! і ще ж не забуваємо, у Польщі електроенергія більш гарної якості на додачу, в Україні її розбавляють або несвіжа )))

вона там током не б'ється. більш френдлі
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:26

Бетон
Дорожча е/е , значить не все так просто , точно краща.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 19 тра, 2025 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:32

  Hotab написав:Бетон
Дорожче, значить не все так просто , точно краща.

я довіряю жінкам в цьому плані.
сказала свіжіша, значить так воно і є
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:38

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Дорожче, значить не все так просто , точно краща.

я довіряю жінкам в цьому плані.
сказала свіжіша, значить так воно і є

Я теж зрозуміла чому ваша жінка фінансист і ви червонодипломник вирішили що Польща дешева, але за ту саму електрику в Ірландії виходить 0,37*313=115
Це ж ще дешевше і краще!
115<289<1452
І м'ясо там копійки взагалі. 3,69 коштує )))
stm
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