Додано: Пон 19 тра, 2025 08:37

хроніки ніщеброда за минулий тиждень.

фільтр в діапазоні 27-34к за 1к в іпенях

тільки свіжедодані.



3 цікаві обяви, 2 просмотри. 0 квартир куплено



1.ша.

1й поверх, косметика. але якісь мутки з довєркою, задатком. параша має торцеву стіну, і свіжопокрашена фарбою. тобто через 2 роки попадос на капремонт санвузла, утеплення зовнішньої стіни, заміну вікон.



така собі інвестиція. вирішили не брати.





2га.

шулявка, гарна ціна, але наглухо відбитий дід продаван (представник власника)

зустрів в обіссяних (реально мокрих) штанях в області пісюна, і мав якісь дивні поняття.

ми були перші на перегляді, і зголосилися на купівлю. але дідо заявиви, шо він нам не продасть. бо обіцяв ще показати іншим.



через три годни вже не брав слухавку, а ще через годниу повідомив шо вже взяв задаток (хоча ми теж з задатком були) і отримав кращу пропозицію.

цифру так і не назвав, але вихідний день нам просрав.





3тя

ну і в суботу ввечері вилізла на олх гарна хата на березняках, від власника. зателефонували зранку в неділю, там якась нєрвна тьотя сказала шо вона на роботі і їй нема коли розмовляти. вже через годину ця хата була вже від ріелтора на іншому сайті з комісією ШІСТЬ відсотків, і ввечері остаточно видалена.







ітого.

цей тиждень був трохи результативніший за попередній (тоді було 3 обяви, 0 переглядів)по вартості більш-менш стабільно, моливо щось десь навіть подешевшало, але то дуже субєктивно.

хати за смачні 27к в сраках всесвіту типу корчуватого або зрощувальній висять вже пару тижнів. не беруть. неадекватні гостінки по 32-35 теж висять довго.

28-30 діапазон якшо в норм стані - там життя є