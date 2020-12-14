За 313 квтгод рахунок 289 злот?
Ну не 25 євроцентів як в гешпанопортугаліях, але ж 10 грн/квт десь буде…
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 тра, 2025 00:17
Додано: Пон 19 тра, 2025 08:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
хроніки ніщеброда за минулий тиждень.
фільтр в діапазоні 27-34к за 1к в іпенях
тільки свіжедодані.
3 цікаві обяви, 2 просмотри. 0 квартир куплено
1.ша.
1й поверх, косметика. але якісь мутки з довєркою, задатком. параша має торцеву стіну, і свіжопокрашена фарбою. тобто через 2 роки попадос на капремонт санвузла, утеплення зовнішньої стіни, заміну вікон.
така собі інвестиція. вирішили не брати.
2га.
шулявка, гарна ціна, але наглухо відбитий дід продаван (представник власника)
зустрів в обіссяних (реально мокрих) штанях в області пісюна, і мав якісь дивні поняття.
ми були перші на перегляді, і зголосилися на купівлю. але дідо заявиви, шо він нам не продасть. бо обіцяв ще показати іншим.
через три годни вже не брав слухавку, а ще через годниу повідомив шо вже взяв задаток (хоча ми теж з задатком були) і отримав кращу пропозицію.
цифру так і не назвав, але вихідний день нам просрав.
3тя
ну і в суботу ввечері вилізла на олх гарна хата на березняках, від власника. зателефонували зранку в неділю, там якась нєрвна тьотя сказала шо вона на роботі і їй нема коли розмовляти. вже через годину ця хата була вже від ріелтора на іншому сайті з комісією ШІСТЬ відсотків, і ввечері остаточно видалена.
ітого.
цей тиждень був трохи результативніший за попередній (тоді було 3 обяви, 0 переглядів)по вартості більш-менш стабільно, моливо щось десь навіть подешевшало, але то дуже субєктивно.
хати за смачні 27к в сраках всесвіту типу корчуватого або зрощувальній висять вже пару тижнів. не беруть. неадекватні гостінки по 32-35 теж висять довго.
28-30 діапазон якшо в норм стані - там життя є
Додано: Пон 19 тра, 2025 10:20
Додано: Пон 19 тра, 2025 10:26
Бетон
Дорожча е/е , значить не все так просто , точно краща.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 19 тра, 2025 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 тра, 2025 10:32
Додано: Пон 19 тра, 2025 13:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
через 4 часа в Столице внеплановое повышение цен на 5%
однуха стоимостью 60 куе сделает +3к = 63 к.
Додано: Пон 19 тра, 2025 14:07
Додано: Пон 19 тра, 2025 14:28
Додано: Пон 19 тра, 2025 14:28
А ніхто не цікавився/цікавиться цінами на земельні ділянки для приватного будівництва? Або в Києві, або в найближчому пригороді, правий берег. Цікаво напрямок цін і чи є можливість зараз у військовий час купити дешевше. В мене просто швагро займається виробництвом газоблоків та і будівельники в нього є, а заказів зараз не дуже, то думав може експлуатнути його трохи) В Києві напевно дорого буде, на правому березі може хіба або Виноградар, або Борщагівка, може ще Біличі. Пригород - Буча/Ірпінь/Вишгород. У селах та котеджних містечках не дуже хочеться.
П.с. Дивився трохи Ірпінь/Буча, то нормальні ділянки від 50 тис. уе., щоб до центру недалеко і не в полі. От було б щось за 30-35, то було б цікаво, може треба трохи почекати коли там по прогнозам вікна та двері будуть забиті дошками
Додано: Пон 19 тра, 2025 16:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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