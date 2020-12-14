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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12306123071230812309
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 17:50

  Бетон написав:
  Investor_K написав:
  Бетон написав:через 4 часа в Столице внеплановое повышение цен на 5%
однуха стоимостью 60 куе сделает +3к = 63 к.

Буде дорожче?

Харэ троллить)
У вас баг в бото вирусе
а зіба ж я не правий, якщо довіряти вашому повідомленню?
Investor_K
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