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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12306123071230812309
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 17:50

  Бетон написав:
  Investor_K написав:
  Бетон написав:через 4 часа в Столице внеплановое повышение цен на 5%
однуха стоимостью 60 куе сделает +3к = 63 к.

Буде дорожче?

Харэ троллить)
У вас баг в бото вирусе
а зіба ж я не правий, якщо довіряти вашому повідомленню?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:53

А де Франт? Стоіть у черзі за квартирами у новобуді?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 12:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Только что в 12 встретился со знакомым "рылом"
Младший брат моего одногруппника, который основатель и хозяин агенства(некислого)
Поговорили по ценам на совкострой, его цену аренды,продажи, и есть ли вообще по таким ценам продажи(шлака). Говорит пока у нас нигде не сталинки, ни хрущи-брежневки-горбачёвки в кирпиче не достигли пиков цен осени 21года, конечно памятники(с ценами 13года наверное) с ремонтом по 1куе/метр и уже древним есть, но там только просмотры и никакого даже торга, ибо новостроя от 1200 в самом центровом центре полно, просто не 1К и евродвушек, а там как бы ароматы в холлах другие(и коммуникации само собой).
А что по ценам средней ценовой категории, типа знаменитой Юриной трёхи с зАлой на Соломе, в Киеве? Упали на сколько? Под ремонт они вообще покупаются с такими ценами на ремонт и дефицитом бусифицированных рук? И как котируются ремонты допустим 12+++ти летней давности(времён Батона примерно)?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 13:35

  Бетон написав:
  Investor_K написав:
  Бетон написав:Уже 70 куе однухи


А хіба не дешевше?

Купил последнюю однуху в грейт. Их там разобрали все

Спілкувався сьогодні з менеджером Грейт, каже що є однушки, таке скинула:
-будинок 9, поверх 7, площа 46,16 м2, вартість 69 240$;
-будинок 9, поверх 2, площа 57,83 м2, вартість 65 270$;
-будинок 9, поверх 16, площа 45,73 м2, вартість 71 797$;
але якось дорого, і це при 100% оплаті
Sandor
 
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