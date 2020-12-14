Додано: Вів 20 тра, 2025 12:32

Только что в 12 встретился со знакомым "рылом"

Младший брат моего одногруппника, который основатель и хозяин агенства(некислого)

Поговорили по ценам на совкострой, его цену аренды,продажи, и есть ли вообще по таким ценам продажи(шлака). Говорит пока у нас нигде не сталинки, ни хрущи-брежневки-горбачёвки в кирпиче не достигли пиков цен осени 21года, конечно памятники(с ценами 13года наверное) с ремонтом по 1куе/метр и уже древним есть, но там только просмотры и никакого даже торга, ибо новостроя от 1200 в самом центровом центре полно, просто не 1К и евродвушек, а там как бы ароматы в холлах другие(и коммуникации само собой).

А что по ценам средней ценовой категории, типа знаменитой Юриной трёхи с зАлой на Соломе, в Киеве? Упали на сколько? Под ремонт они вообще покупаются с такими ценами на ремонт и дефицитом бусифицированных рук? И как котируются ремонты допустим 12+++ти летней давности(времён Батона примерно)?