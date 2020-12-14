|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 тра, 2025 17:50
Бетон написав: Investor_K написав: Бетон написав:
через 4 часа в Столице внеплановое повышение цен на 5%
однуха стоимостью 60 куе сделает +3к = 63 к.
Буде дорожче?
Харэ троллить)
У вас баг в бото вирусе
а зіба ж я не правий, якщо довіряти вашому повідомленню?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10265
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 908 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 19 тра, 2025 22:53
А де Франт? Стоіть у черзі за квартирами у новобуді?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10265
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 908 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 12:32
Только что в 12 встретился со знакомым "рылом"
Младший брат моего одногруппника, который основатель и хозяин агенства(некислого)
Поговорили по ценам на совкострой, его цену аренды,продажи, и есть ли вообще по таким ценам продажи(шлака). Говорит пока у нас нигде не сталинки, ни хрущи-брежневки-горбачёвки в кирпиче не достигли пиков цен осени 21года, конечно памятники(с ценами 13года наверное) с ремонтом по 1куе/метр и уже древним есть, но там только просмотры и никакого даже торга, ибо новостроя от 1200 в самом центровом центре полно, просто не 1К и евродвушек, а там как бы ароматы в холлах другие(и коммуникации само собой).
А что по ценам средней ценовой категории, типа знаменитой Юриной трёхи с зАлой на Соломе, в Киеве? Упали на сколько? Под ремонт они вообще покупаются с такими ценами на ремонт и дефицитом бусифицированных рук? И как котируются ремонты допустим 12+++ти летней давности(времён Батона примерно)?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5077
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 13:35
Бетон написав: Investor_K написав: Бетон написав:
Уже 70 куе однухи
А хіба не дешевше?
Купил последнюю однуху в грейт. Их там разобрали все
Спілкувався сьогодні з менеджером Грейт, каже що є однушки, таке скинула:
-будинок 9, поверх 7, площа 46,16 м2, вартість 69 240$;
-будинок 9, поверх 2, площа 57,83 м2, вартість 65 270$;
-будинок 9, поверх 16, площа 45,73 м2, вартість 71 797$;
але якось дорого, і це при 100% оплаті
-
Sandor
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 27.08.20
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 16:23
барабашов написав:
ни хрущи-брежневки-горбачёвки в кирпиче не достигли пиков цен осени 21года,
осінь 21го - 36к вбита гостінка на лісовому коштувала.
більш-менш стан від 40к
зараз є варіки норм за 33-34, але кількість пропозицій дуже мала.
ажіатажу покців теж поки нема. хібашо якщо норм хата до 30к, то там може бути двіж
входимо в сезон Тиса\Карпати. може будуть вилазити туже гарячі срочні пропозиції.... але це не точно...
по обявам передивився свої архіви, то ще в березні були норм варіки по 28к з норм ремонтом, і тоді то здвалося шо дорого, бо осінню було ще дешевше.
ріст був десь квітень, але потім пішло трохи вниз... бо не беруть....
-
boshetyn
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 16:56
Sandor написав: Бетон написав: Бетон написав:
Уже 70 куе однухи
А хіба не дешевше?
Купил последнюю однуху в грейт. Их там разобрали все
Спілкувався сьогодні з менеджером Грейт, каже що є однушки, таке скинула:
-будинок 9, поверх 7, площа 46,16 м2, вартість 69 240$;
-будинок 9, поверх 2, площа 57,83 м2, вартість 65 270$;
-будинок 9, поверх 16, площа 45,73 м2, вартість 71 797$;
але якось дорого, і це при 100% оплаті
Это нескоро сдадут. Года через два
Я смотрю только, где ремонт можно начать
Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5006
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 20 тра, 2025 23:11
барабашов написав:
Только что в 12 встретился со знакомым "рылом"
Младший брат моего одногруппника, который основатель и хозяин агенства(некислого)
Поговорили по ценам на совкострой, его цену аренды,продажи, и есть ли вообще по таким ценам продажи(шлака). Говорит пока у нас нигде не сталинки, ни хрущи-брежневки-горбачёвки в кирпиче не достигли пиков цен осени 21года, конечно памятники(с ценами 13года наверное) с ремонтом по 1куе/метр и уже древним есть, но там только просмотры и никакого даже торга, ибо новостроя от 1200 в самом центровом центре полно, просто не 1К и евродвушек, а там как бы ароматы в холлах другие(и коммуникации само собой).
А что по ценам средней ценовой категории, типа знаменитой Юриной трёхи с зАлой на Соломе, в Киеве? Упали на сколько? Под ремонт они вообще покупаются с такими ценами на ремонт и дефицитом бусифицированных рук? И как котируются ремонты допустим 12+++ти летней давности(времён Батона примерно)?
ЛС
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9385
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2323 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 20 тра, 2025 23:32
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15149
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2396 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Сер 21 тра, 2025 05:46
UA написав: барабашов написав:
Только что в 12 встретился со знакомым "рылом"
Младший брат моего одногруппника, который основатель и хозяин агенства(некислого)
Поговорили по ценам на совкострой, его цену аренды,продажи, и есть ли вообще по таким ценам продажи(шлака). Говорит пока у нас нигде не сталинки, ни хрущи-брежневки-горбачёвки в кирпиче не достигли пиков цен осени 21года, конечно памятники(с ценами 13года наверное) с ремонтом по 1куе/метр и уже древним есть, но там только просмотры и никакого даже торга, ибо новостроя от 1200 в самом центровом центре полно, просто не 1К и евродвушек, а там как бы ароматы в холлах другие(и коммуникации само собой).
А что по ценам средней ценовой категории, типа знаменитой Юриной трёхи с зАлой на Соломе, в Киеве? Упали на сколько? Под ремонт они вообще покупаются с такими ценами на ремонт и дефицитом бусифицированных рук? И как котируются ремонты допустим 12+++ти летней давности(времён Батона примерно)?
ЛС
Дякую
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5077
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25305
|16957606
|
Вів 20 тра, 2025 11:58
UA
|
|1380
|5927674
|
|
|3
|65041
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|