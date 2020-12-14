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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12306123071230812309
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 17:50

  Бетон написав:
  Investor_K написав:
  Бетон написав:через 4 часа в Столице внеплановое повышение цен на 5%
однуха стоимостью 60 куе сделает +3к = 63 к.

Буде дорожче?

Харэ троллить)
У вас баг в бото вирусе
а зіба ж я не правий, якщо довіряти вашому повідомленню?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:53

А де Франт? Стоіть у черзі за квартирами у новобуді?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 12:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Только что в 12 встретился со знакомым "рылом"
Младший брат моего одногруппника, который основатель и хозяин агенства(некислого)
Поговорили по ценам на совкострой, его цену аренды,продажи, и есть ли вообще по таким ценам продажи(шлака). Говорит пока у нас нигде не сталинки, ни хрущи-брежневки-горбачёвки в кирпиче не достигли пиков цен осени 21года, конечно памятники(с ценами 13года наверное) с ремонтом по 1куе/метр и уже древним есть, но там только просмотры и никакого даже торга, ибо новостроя от 1200 в самом центровом центре полно, просто не 1К и евродвушек, а там как бы ароматы в холлах другие(и коммуникации само собой).
А что по ценам средней ценовой категории, типа знаменитой Юриной трёхи с зАлой на Соломе, в Киеве? Упали на сколько? Под ремонт они вообще покупаются с такими ценами на ремонт и дефицитом бусифицированных рук? И как котируются ремонты допустим 12+++ти летней давности(времён Батона примерно)?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 13:35

  Бетон написав:
  Investor_K написав:
  Бетон написав:Уже 70 куе однухи


А хіба не дешевше?

Купил последнюю однуху в грейт. Их там разобрали все

Спілкувався сьогодні з менеджером Грейт, каже що є однушки, таке скинула:
-будинок 9, поверх 7, площа 46,16 м2, вартість 69 240$;
-будинок 9, поверх 2, площа 57,83 м2, вартість 65 270$;
-будинок 9, поверх 16, площа 45,73 м2, вартість 71 797$;
але якось дорого, і це при 100% оплаті
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 16:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав: ни хрущи-брежневки-горбачёвки в кирпиче не достигли пиков цен осени 21года,



осінь 21го - 36к вбита гостінка на лісовому коштувала.
більш-менш стан від 40к


зараз є варіки норм за 33-34, але кількість пропозицій дуже мала.
ажіатажу покців теж поки нема. хібашо якщо норм хата до 30к, то там може бути двіж


входимо в сезон Тиса\Карпати. може будуть вилазити туже гарячі срочні пропозиції.... але це не точно...


по обявам передивився свої архіви, то ще в березні були норм варіки по 28к з норм ремонтом, і тоді то здвалося шо дорого, бо осінню було ще дешевше.

ріст був десь квітень, але потім пішло трохи вниз... бо не беруть....
boshetyn
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 16:56

  Sandor написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Уже 70 куе однухи


А хіба не дешевше?

Купил последнюю однуху в грейт. Их там разобрали все

Спілкувався сьогодні з менеджером Грейт, каже що є однушки, таке скинула:
-будинок 9, поверх 7, площа 46,16 м2, вартість 69 240$;
-будинок 9, поверх 2, площа 57,83 м2, вартість 65 270$;
-будинок 9, поверх 16, площа 45,73 м2, вартість 71 797$;
але якось дорого, і це при 100% оплаті

Это нескоро сдадут. Года через два
Я смотрю только, где ремонт можно начать
Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я бы не торопился смотреть что то по недвиге, т.к. конца войны не видно
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:43

Ціни на житло в Україні за рік зросли на 14,8% на первинному ринку та 9,3% — на вторинному,— повідомляє Держстат

Найбільше подорожчали двокімнатні квартири: на первинному ринку — на 15,1%, на вторинному — на 9,7%. Однокімнатні подорожчали на 14,4% (первинний ринок) і 9% (вторинний), а трикімнатні — на 14,4% (первинний) та 9,4% (вторинний).
Xenon
 
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